Barcelona - Eintracht: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 6 de la Champions League

El himno de la Champions vuelve al Spotify Camp Nou con un Barça obligado a reaccionar ante un Eintracht herido pero siempre amenazante

La noche de este martes marcará el regreso del himno de la Champions League al Spotify Camp Nou, un acontecimiento que no se vivía desde mayo de 2022, cuando el FC Barcelona cayó ante el Bayern de Múnich y quedó fuera del torneo. Esta vez, el rival será otro conjunto alemán: el Eintracht Frankfurt, un equipo que trae recuerdos desagradables para la afición azulgrana tras su histórica invasión de 30.000 seguidores en la Europa League y la posterior eliminación del Barça en su propia casa.

El Eintracht: un rival tocado, pero peligroso

El equipo alemán aterriza en Barcelona en su momento más delicado de la temporada. El contundente 0-3 ante el Atalanta en la quinta jornada de Champions dejó al conjunto de Frankfurt en la parte baja de la clasificación con apenas 4 puntos, situándose en la posición 28 de 36 participantes.

A esa herida se añadió la humillante goleada 6-0 sufrida ante el Leipzig en la Bundesliga, un resultado que desató una ola de autocrítica interna. Incluso el entrenador Dino Toppmöller calificó la derrota como una “humillación”, mientras el director deportivo Markus Krösche pidió una reacción inmediata en su visita al Camp Nou, sin abrir la puerta a un relevo en el banquillo.

El Eintracht llega debilitado y con bajas sensibles como la de Jonathan Burkardt, su delantero centro titular. Además, acumula 29 goles en contra en liga, el peor registro defensivo del campeonato alemán.

Un Barça en alza, pero obligado a sumar

Por su parte, el Barça encara el duelo en un momento de crecimiento. Los de Hansi Flick encadenan actuaciones sólidas ante rivales como Atlético de Madrid y Betis, y mantienen el liderato en LaLiga. Sin embargo, la situación en Europa es distinta: el conjunto azulgrana solo ha logrado una victoria en sus últimos seis partidos de Champions, lo que le obliga a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificarse entre los ocho mejores y acceder directamente a los octavos.

Flick ha recuperado efectivos claves con el paso de las semanas, aunque aún no podrá contar con Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo ni Araujo, este último todavía en fase de recuperación. Pese a esto, el técnico dispone de un once competitivo y llega con varios jugadores descansados tras la rotación aplicada en el último compromiso en La Cartuja.

Diagnóstico del rival: un equipo frágil atrás

Los germanos llegan sumidos en dudas. La defensa del Eintracht se desmoronó contra el Leipzig, incapaz de frenar la velocidad rival y recibiendo un hat-trick de Diomande en apenas 18 minutos. Krösche lamentó que “todos los goles fueron evitables” y destacó la falta de agresividad e intensidad en los duelos individuales. La plantilla, según él, “no está siendo lo suficientemente estable para resistir golpes de este calibre”.

Barcelona No Iniciado - Eintracht Frankfurt

Barcelona - Eintracht: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable en el dial 54 a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (110) o LaLiga Bar.

Barcelona - Eintracht: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el FC Barcelona y el Eintracht Frankfurt, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de todos los protagonistas.