El regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu ya tiene fecha y horario

Tras el 4-2 que le endosó el equipo de Mourinho esta semana a los madridistas en la última jornada de la fase de liguilla, el sorteo ha sido tan caprichoso que ha deparado un nuevo duelo entre portugueses y españoles. Eso sí, esta vez será a doble partido

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, aparte de los emparejamientos, inició los trazos de los dos lados del cuadro, con el Real Madrid y el París Saint Germain por un lado y con el Atlético de Madrid y el Inter por otro, con lo que el conjunto rojiblanco no podría cruzarse con el vigente campeón y con su eterno rival hasta una hipotética final, en el caso de ir superando todas las rondas.

El Real Madrid, que se enfrenta al Benfica, fue al lado izquierdo del cuadro, igual que el Juventus y el Galatasaray; el Mónaco y el París Saint Germain y el Borussia Dortmund y el Atalanta, los otros tres duelos que van por esa zona de las eliminatorias del torneo.

En cambio, el Atlético de Madrid, que se mide al Brujas en dieciseisavos de final, se fue al lado derecho, junto a otros tres enfrentamientos: Bodo/Glimt-Inter, Olympiacos-Bayer Leverkusen y Qarabag-Newcastle.

Los equipos de diferentes lados del cuadro no pueden enfrentarse hasta una hipotética final, siempre que vayan superando todas las rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales hasta el choque decisivo.

Las fechas y horarios de los dieciseisavos de final

El Real Madrid jugará el partido de ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica de José Mourinho el martes 17 de febrero, mientras que el Atlético de Madrid visitará al Brujas el miércoles 18. El Real Madrid disputará el duelo de vuelta el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid en el Metropolitano el martes 24.

Partidos de ida (Martes 17 de febrero):

18:45 Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

21:00 Mónaco (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA)

21:00 Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

21:00 Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Partidos de ida (Miércoles 18 de febrero):

18:45 Qarabağ (AZE) - Newcastle United (ENG)

21:00 Club Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

21:00 Bodø/Glimt (NOR) - Inter Milan (ITA)

21:00 Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

Partidos de vuelta (martes 24 de febrero):

18:45 Atlético de Madrid (ESP) - Club Brujas (BEL)

21:00 Bayer Leverkusen (GER) - Olympiacos (GRE)

21:00 Inter Milan (ITA) - Bodø/Glimt (NOR)

21:00 Newcastle United (ENG) - Qarabağ (AZE)

Partidos de vuelta (miércoles 25 de febrero)

18:45 Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

21:00 Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR)

21:00 Paris Saint-Germain (FRA) - Mónaco (FRA)

21:00 Real Madrid (ESP) - Benfica (POR)