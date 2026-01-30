El nombre que señala Mijatovic que lideraría a este Real Madrid: "Aquí lo haría sin ningún problema"

El exjugador del conjunto blanco ha ensalzado la figura de Luka Modric, que está siendo uno de los futbolistas más destacados del Milan de Allegri y ayudaría a solucionar uno de los problemas que están sufriendo los de Arbeloa, según ha apuntado el montenegrino

El Real Madrid volvió a acusar los graves problemas que está sufriendo esta temporada en el partido contra el Benfica, donde cayó derrotado y llegó a encajar hasta cuatro goles. Pese a las buenas noticias que dejó el equipo de Arbeloa ante el Mónaco y Villarreal, el conjunto blanco acusó la falta de liderazgo en Lisboa, lo que le hizo quedarse fuera de los ocho primeros puestos de la tabla de la Champions League. En este sentido, Mijatovic, exfutbolista, ha valorado la figura de un capitán y el momento del equipo merengue esta campaña.

Mijatovic reflexiona sobre el problema actual del Real Madrid

De esta manera, Mijatovic explicó sus sensaciones, en el Larguero de la Cadena Ser, tras la derrota del Real Madrid ante el Benfica: "El Benfica fue muy superior. En seguida me di cuenta de que había un rival mejor, más espabilado, más rápido, con más ganas. No vi nada a lo que agarrarse a pesar del mal resultado, ni vi que el equipo supiera a qué jugaba. Hay que empezar a preguntarse si esto lo puede arreglar un entrenador. La culpa no la tiene el presidente, creo que los futbolistas tendrán que espabilar un poco y preguntarse cómo pueden mejorar",

En este sentido, Mijatovic apuntó la falta de liderazgo en el Real Madrid: "Yo pienso que más que faltar jugadores, falta un líder. No sé, un Sergio Ramos, un Modric, un Benzema, un Fernando Hierro... En un partido como el de ayer, no veo un líder, alguien al que enfoque la cámara y esté dando instrucciones. Mbappé no es un líder, es un grandísimo futbolista... Tú sabes que Zidane en la selección francesa nunca ha sido líder, estaba Deschamps o Blanc. Él era el mejor jugador, pero no el líder. Ser líder es otra cosa, puede ser un futbolista con menos calidad, pero que tiene personalidad y carácter, es el entrenador dentro del campo y alguien a quien los jugadores hacen caso. En nuestro caso era Fernando Hierro. Y cuando Hierro en un partido, cuando iban las cosas mal, te dice lo que tienes que hacer, tú lo hacías. Y no decías, 'bueno, no pasa nada'. El Real Madrid actual no tiene una figura de líder que, en momentos de dificultad, te coja del cuello y te diga '¿qué estás haciendo?".

Mijatovic ensalza la figura de Luka Modric

Por ello, Mijatovic fue preguntado por la figura de Luka Modric, con el que no tiene dudas sobre el liderazgo que le podría aportar al Real Madrid en este momento de la temporada: "Sin duda ninguna. Lo está haciendo en Italia y convirtiéndose precisamente en un líder, así que lo haría aquí sin ningún problema". Cabe recordar que el centrocampista croata está siendo uno de los fijos para Allegri en el Milan, donde viene de dar una asistencia en el encuentro del pasado domingo ante la Roma, en el empate a uno. Con esta, son tres pases de gol que ha repartido el futbolista de 40 años, además de lograr un tanto en 21 partidos del campeonato italiano.