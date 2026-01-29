Álvaro Benito lo deja claro sobre Arbeloa y su Real Madrid: "Cuando el nivel sube, de momento no te da"

"Cuando el nivel sube, de momento no te da. Han faltado herramientas colectivas en cuanto a piernas, colmillo, competitividad...", explica Álvaro Benito, quien entiende que la solución en el Real Madrid no es solo que los jugadores estén más felices que con Xabi Alonso

No ha sorprendido demasiado la derrota Del Real Madrid de Arbeloa ante el Benfica de José Mourinho en la última jornada de la fase liga de la Champions, pero tampoco era esperada. Así lo reconoce el propio Álvaro Benito, exfutbolista del conjunto blanco y analista futbolístico en El Larguero de la Cadena Ser.

“Daba la sensación de que el Real Madrid no se jugaba tanto como el Benfica”, explicó Álvaro Benito en relación a la derrota por 4-2 de los blancos, que quedan fuera del Top 8 de la Liga de Campeones y, por tanto, se verán obligados a disputar la ronda de ‘play off’ para clasificarse finalmente para octavos. Un trance que no esperaba jugarse, aunque la controvertida situación actual del conjunto blanco así lo ha exigido.

"A pesar de que el equipo venía dando pasos hacia delante, queda ser más riguroso. Al final el fútbol hoy en día te lo exige, no te vale con las individualidades", apuntó Álvaro Benito, haciendo referencia de manera indirecta al actual entrenador Del Real Madrid, un Álvaro Arbeloa que ya ha visto cómo su Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey y ha perdido músculo en Champions.

Faltan "herramientas colectivas" en el Real Madrid, según Arbeloa

En su análisis, Álvaro Benito considera que el Real Madrid ha vuelto a demostrar “los problemas que llevan incorporados mucho tiempo” cuando le “han exigido”. "Cuando el nivel sube, de momento no te da. Han faltado herramientas colectivas en cuanto a piernas, colmillo, competitividad... En los duelos te han pasado por encima”, apostilla el exfutbolista, quien resalta las necesidades de mejora Del Real Madrid a nivel colectivo, al margen de las individualidades y de hombres como Mbappé o Courtois.

"A nivel colectivo, ha sido un examen en donde te das cuenta de lo que te queda por mejorar para ser competitivo al máximo nivel. El equipo tiene que apretar mejor y de forma más continuada. Hace falta que el balón llegue en mejores ocasiones a Vinicius y Mbappé en un mayor número de ocasiones”, comenta, al mismo tiempo que destaca el “partidazo” del Benfica y la actuación del francés y del belga: “Son jugadores que se salen del catálogo y van a tener ese rendimiento individual sin importar como vayan los partidos y como esté el colectivo".

Palo de Álvaro Benito a Álvaro Arbeloa

Y sin rodeos, Álvaro Benito se ha pronunciado claro, también, sobre el cambio en el banquillo del Real Madrid, llegando Álvaro Arbeloa como recambio de Xabi Alonso para el banquillo blanco: "Esto no se soluciona en un día y no podemos pedir responsabilidades a Arbeloa aún. Pese a que el equipo venía dando pasos hacia adelante, todavía te queda para el máximo nivel”. Todo pasa, asegura, porque los futbolistas estén “trabajados exhaustivamente”, ya que no es suficiente con que estos estén más felices ahora, con Arbeloa, que con el tolosarra.

Sobre el Benfica de Mourinho, resaltó: "Me ha encantado el partido del Benfica, con un ritmo altísimo y agresividad, jugándose la vida en cada pelota. Al Real Madrid le ha costado aguantar ese ritmo alto de juego y no ha podido contener al rival".