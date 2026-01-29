Mbappé critica la irregularidad del Real Madrid: "Esto no es de equipo campeón"

Kylian Mbappé asume la autocrítica tras la caída del Real Madrid en Lisboa: “No podemos estar un día sí y otro no, esto no es de equipo campeón”

Kylian Mbappé no escondió su frustración tras la derrota del Real Madrid ante el Benfica en Lisboa, un resultado que deja al conjunto blanco fuera del top-8 de la Champions League. El delantero francés fue tajante al analizar el rendimiento del equipo y pidió responsabilidad colectiva: "No podemos estar un día sí y otro no. Eso no es propio de un equipo campeón. Nos falta continuidad y debemos solucionarlo", afirmó.

Autocrítica sin excusas

El delantero, que ha marcado ya 36 goles esta temporada, firmó un doblete en Da Luz, pero no se mostró satisfecho con la actuación del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. "Hemos jugado fatal. Incluso cuando estábamos 3-2 abajo, el cuarto gol duele, da un poco de vergüenza, pero no cambia nada. Hay que aprender de esto", agregó Mbappé, insistiendo en la necesidad de regularidad.

Según el galo, el problema del Madrid no es solo de actitud ni únicamente de fútbol, sino que se trata de un tema general que afecta tanto a la defensa como al ataque. "En la Champions, cada detalle cuenta. Si no vienes con todo para ganar un partido, lo pagas caro", concluyó.

Mensaje al Bernabéu

A pesar de la derrota, Mbappé lanzó un mensaje de optimismo y apoyo a la afición: "Le pido al Bernabéu que nos acompañe con ganas. No estamos eliminados y en LaLiga estamos en buena dinámica. Si el público está con nosotros, podemos hacer un gran partido el domingo".

Mbappé destrona a Cristiano Ronaldo

Además de su autocrítica, Mbappé logró un hito histórico en Lisboa. Con su gol de cabeza tras un centro de Fede Valverde, alcanzó su duodécimo tanto en la fase de grupos de la Champions, superando el récord que tenía Cristiano Ronaldo desde 2016 con 11 goles.

De los 20 goles del Real Madrid en esta temporada de Champions League, 12 son de Mbappé, un dato que refleja su importancia absoluta en el ataque blanco. Su gol en Da Luz fue además su primer remate entre los tres palos en el partido y el segundo en la competición, consolidando su dominio en la fase de grupos.

Un gol con historia

Este tanto no solo adelantó al Madrid ante el Benfica, sino que también le permitió romper un récord en un estadio emblemático para la historia blanca. En Da Luz, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador en una edición de Champions tras marcar el penalti en la final contra el Atlético de Madrid, cuando los blancos levantaron la Décima. Mbappé ahora supera ese registro, anotando 12 goles antes de los octavos de final en solo 7 partidos, un récord que refuerza su estatus de estrella mundial.