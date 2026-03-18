Tebas alerta de una burbuja económica en la Premier que afectará a LaLiga: "Los precios de los traspasos se van a disparar"

LaLiga presentó su informe económico con cifras históricas, mientras Javier Tebas advirtió del riesgo de una burbuja en la Premier League. La patronal defiende la sostenibilidad del modelo español, mientras el presidente habla de la situación de FC Barcelona y Real Madrid, la llegada como accionista de Cristiano Ronaldo al Almería o los fondos de inversión como Apollo

LaLiga vive un momento de crecimiento sostenido tanto en lo económico como en lo social. Así lo refleja el último informe financiero presentado por Javier Tebas y Javier Gómez, que confirma cifras récord de ingresos y una notable recuperación en la asistencia a los estadios tras los años marcados por la pandemia.

Sin embargo, el foco de la comparecencia no estuvo únicamente en los números positivos del fútbol español. La preocupación se trasladó rápidamente hacia el modelo económico de la Premier League, al que desde LaLiga se señala como un posible detonante de una nueva burbuja en el mercado internacional.

La advertencia: una burbuja que puede afectar a todo el fútbol

El mensaje más contundente llegó al analizar la nueva normativa económica del fútbol inglés. Javier Gómez fue claro al explicar el riesgo que supone permitir a los clubes gastar hasta un 85% de sus ingresos en plantilla deportiva. “Eso, sumado a los costes estructurales, te permite gastar más de lo que ingresas desde el inicio”, advirtió.

El director general fue más allá y anticipó consecuencias directas en el mercado. “Los precios de los traspasos se van a disparar y se va a generar una burbuja para cumplir ese porcentaje”, explicó, alertando de un efecto inflacionista que podría extenderse a otras ligas.

Un impacto global: hasta 8.000 millones en riesgo

Sin embargo, la preocupación no se limita a una cuestión teórica, desde la patronal estiman que esta dinámica podría generar una burbuja cercana a los 8.000 millones de euros en los próximos años. Una cifra que, según Gómez, podría traducirse en pérdidas estructurales para los clubes ingleses.

“Estamos muy vigilantes porque esto nos va a afectar también a nosotros”, insistió, dejando claro que el mercado global del fútbol está interconectado y que cualquier desequilibrio en una gran liga tiene consecuencias en el resto.

LaLiga presume de sostenibilidad

Frente al modelo inglés, LaLiga reivindica su propia estructura económica. Tebas defendió que el fútbol español ha logrado mantener un equilibrio financiero incluso en contextos complejos. “Unas pérdidas de 70 millones sobre 4.000 de ingresos no generan preocupación”, aseguró.

Además, destacó que no existen problemas generalizados de impagos y que los grandes inversores internacionales ven en LaLiga un entorno fiable. “Los bancos de inversión quieren financiar proyectos aquí porque saben que es una competición sostenible”, explicó.

Récord de asistencia y margen de crecimiento

A pesar de todo, uno de los datos más positivos del informe está en las gradas, donde LaLiga ha alcanzado cifras récord de asistencia, superando los registros previos al Covid. Un indicador que refleja la recuperación del interés del público y el fortalecimiento del producto futbolístico.

Tebas señaló además el potencial de crecimiento a corto plazo. “Las nuevas infraestructuras, como el Camp Nou, Mestalla o el estadio del Betis, permitirán aumentar ingresos, especialmente con zonas VIP que podrían generar hasta 600 millones adicionales”, detalló.

El modelo español frente al gasto de la Premier

Desde LaLiga se insiste en que el éxito no depende únicamente del volumen de inversión. Tebas defendió que los clubes españoles optimizan mejor sus recursos. “No se trata de invertir poco, sino de no derrochar”, afirmó. Puso como ejemplo fichajes recientes para ilustrar la diferencia de modelos, destacando cómo algunos clubes logran rendimiento sin necesidad de grandes desembolsos.

Además, subrayó la importancia de la cantera como base del sistema. “Nuestro modelo está más enfocado en la formación, y eso también es una ventaja competitiva”, añadió.

Madrid y Barça, bajo control, pero vigilados

Sin embargo, también hubo espacio para analizar la situación de los grandes clubes españoles. Tebas restó dramatismo a la situación económica de Real Madrid y FC Barcelona, asegurando que ambos siguen siendo competitivos a nivel global. “Siempre están entre los mejores del mundo”, afirmó.

Eso sí, insistió en la necesidad de cumplir las normas. “Lo importante es que sean sostenibles”, subrayó, en referencia al control financiero que rige en la competición.

El mercado de fichajes no dará un salto radical

De cara al futuro inmediato, LaLiga no espera cambios bruscos. Javier Gómez adelantó que la inversión en fichajes seguirá una línea similar a la actual, con ligeros incrementos. “Puede haber unos 50 millones más, pero no un cambio estructural”, explicó.

Factores como la mejora económica de algunos clubes o el regreso del Barcelona a la norma 1:1 podrían influir, pero sin alterar el modelo global.

Inversores y crecimiento internacional

Tebas restó importancia a la presencia de fondos como Apollo, siempre que se respeten las normas de control económico. “No me preocupan los fondos, me preocupa que cumplan las reglas”, aseguró.

También destacó el impacto mediático de nuevas inversiones, como la entrada de Cristiano Ronaldo en el Almería. “Ha aumentado su visibilidad y su atractivo para patrocinadores”, explicó.

Un futuro marcado por dos modelos opuestos

El verdadero debate va más allá de cifras concretas, el fútbol europeo se mueve entre dos modelos claramente diferenciados: el control económico que defiende LaLiga y el crecimiento agresivo que representa la Premier League.

Mientras España apuesta por la sostenibilidad, Inglaterra avanza hacia un escenario de mayor riesgo financiero.Y en ese pulso, como advirtió Tebas, el desenlace no solo marcará el futuro de las ligas, sino también el equilibrio del fútbol mundial.