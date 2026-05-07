Alessio Lisci no da tregua al Levante: “No hay plan B” para Osasuna en LaLiga

El técnico rojillo considera vital en la pelea europea el duelo del Ciutat de València y recupera a Aimar Oroz para un partido de máxima tensión en la jornada 35 de Primera división

Osasuna visita este viernes al Levante UD en la jornada 35 de LaLiga con una idea clara: ganar para seguir vivo en la pelea por Europa. Alessio Lisci no escondió la trascendencia del partido y lanzó un mensaje contundente en Tajonar.

El técnico italiano regresa a Valencia ante un rival que se juega la permanencia, pero también con su equipo obligado a dar un paso fuera de El Sadar. “No hay plan B”, avisó antes de viajar al Ciutat de València.

Alessio Lisci avisa al Levante: Osasuna se juega Europa en Valencia

Alessio Lisci fue directo al analizar el peso del partido. El entrenador de Osasuna reconoció que el choque puede marcar la frontera entre seguir aspirando a Europa o quedarse prácticamente sin margen: “Es muy probable que mañana sea un dentro o fuera. Hemos preparado el partido para ir a ganar, no hay plan B”.

El contexto obliga a Osasuna a no especular. La posible aparición de una plaza europea extra podría modificar las cuentas, pero Lisci no quiere que su equipo juegue pendiente de combinaciones. La orden es clara: competir como si solo sirviera la victoria.

Osasuna busca fuera de El Sadar la versión que sí muestra en Pamplona

Uno de los grandes retos del equipo rojillo está lejos de casa. Lisci admitió que Osasuna ha mejorado sus números a domicilio en la segunda vuelta, aunque todavía no ha conseguido reproducir fuera el nivel que sí ofrece habitualmente en El Sadar.

El técnico no quiso buscar excusas ni refugiarse en matices. “Si queremos ser parecidos a los de casa, tenemos que intentar cambiar lo menos posible”, explicó, apuntando a una cuestión de mentalidad y continuidad competitiva más que a un problema de planteamiento.

Además, el técnico italiano espera “la mejor versión del equipo”, una frase que no suena a tópico en este caso. Si Osasuna quiere estirar su sueño europeo, debe hacerlo en un escenario exigente y ante un rival emocionalmente empujado por la necesidad.

Levante UD amenaza a Osasuna con su fortaleza en el Ciutat de València

El Levante llega al partido en una situación crítica, situado en puestos de descenso y obligado a ganar para sostener sus opciones de permanencia. Lisci conoce bien el escenario y anticipa un ambiente de máxima intensidad desde el inicio.

El técnico rojillo valoró especialmente la evolución granota tras el cambio de entrenador. Considera que el Levante es ahora un equipo “mucho más equilibrado” en ataque y defensa, con mejoras claras en transición y también en las acciones a balón parado.

“Va a ser un partido muy psicológico, muy emocional, donde tenemos que saber gestionar los momentos de exigencia máxima”, vaticinaba el técnico italiano.

Aimar Oroz vuelve y Víctor Muñoz sigue fuera en Osasuna

La convocatoria de Osasuna llega con una buena noticia: Aimar Oroz ya está disponible. Lisci confirmó que el centrocampista está recuperado, sin medicación y con mejores sensaciones físicas, aunque no aclaró si partirá como titular o desde el banquillo.

Por otro lado, la ausencia sigue siendo Víctor Muñoz, que continúa apurando su recuperación. Lisci explicó que está “a nada” de volver, aunque ni el cuerpo médico ni el entorno del jugador pueden precisar si estará ante el Atlético de Madrid, frente al Espanyol o en ninguno de esos dos duelos.

Raúl García de Haro y Budimir abren el debate ofensivo de Osasuna

Lisci también habló de Raúl García de Haro, uno de los futbolistas que más está aprovechando sus minutos recientes. El técnico se mostró encantado con su rendimiento, aunque reconoció la dificultad de encajarlo junto a Ante Budimir: “Es un privilegio tener a Raúl García en la plantilla, no hay más debate”.

El problema, según explicó, no es de nivel, sino de equilibrio. Budimir lleva años haciendo goles y el cuerpo técnico no ha encontrado todavía la fórmula para hacer convivir a ambos sin perder recursos desde el banquillo o alterar demasiado la estructura del equipo.

Osasuna necesita controlar los tiempos ante un Levante al límite

La clave final estará en la gestión emocional. Lisci cree que habrá “muchos partidos dentro del partido” porque el empate, de entrada, sirve poco a los dos equipos. Esa necesidad compartida puede abrir escenarios muy diferentes a medida que pasen los minutos.

El entrenador no quiere ver un Osasuna reconocible solo por momentos. Pidió un equipo que domine detalles, que contagie a la afición y que compita con la identidad que ha sostenido al club durante toda la temporada.

El duelo del Ciutat puede marcar el destino de ambos. Para el Levante, la permanencia empieza a jugarse sin cuartel; para Osasuna, Europa exige una victoria fuera de casa que confirme que el equipo está preparado para algo más que mirar la clasificación de reojo.