Luis Castro, contundente antes de recibir a Osasuna: "Es la final más importante de nuestras vidas"

Luis Castro encara la primera de las cuatro finales con un mensaje firme: "Si cambias mucho por el adversario, pierdes tu identidad". Con Iván Romero, Carlos Álvarez, Primo y Unai Vencedor fuera, el Levante se juega la vida en un Ciutat de Valencia que debe empujar

El Levante afronta la primera de las cuatro últimas finales de LaLiga EA Sports, en su camino por lograr la salvación. Los de Luis Castro se encuentran en la penúltima posición de la clasificación con 33 puntos, a cuatro de salir de la zona de descenso. De esta manera, el técnico portugués ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque de mañana viernes ante Osasuna en el Ciutat de Valencia.

Luis Castro no se esconde: "Decidiremos con Dela, pero Iván Romero, Carlos Álvarez, Primo y Unai están fuera"

En primer lugar, Luis Castro ha hablado del estado físico de alguno de sus jugadores: "Kareem ha entrenado durante la semana casi normal, está para jugar. Dela un poco diferente. No ha entrenado, hoy ha hecho test y vamos a ver sus sensaciones de cara al partido. Es una decisión que tenemos que tomar. Iván está fuera, porque tenía un poco de molestia y ha estado un poco peor. Carlos y Primo también están fuera, también Unai".

Por ello, Luis Castro habló del sistema en ataque con las bajas que tiene para recibir a Osasuna: "El sistema de juego es dinámico, no es fijo. A veces defendemos con línea de cinco, o atacamos con dos medios más bajos. Eso depende de los espacios. Más importante que el sistema es la dinámica. Nos gustaría tener a todos los jugadores, pero los que van a estar van a dar el máximo y eso es lo más importante para nosotros".

Luis Castro avisa: "Miramos al rival, sí, pero nuestra identidad no se toca"

Por otro lado, Luis Castro fue preguntado por las amenazas de Osasuna, que viene de perder contra el Barcelona, en ataque: "Más importante que jugar con tres centrales es tener nuestra identidad, muchas veces hemos metido el pivote entre centrales o un extremo más bajo. También depende de los jugadores que vayan a jugar por nuestra parte".

En este sentido, Luis Castro lo tiene claro con el mensaje a sus jugadores: "Queremos potenciar las características de los nuestros. Está claro que miramos al adversario y sus jugadores, pero si cambias mucho por el adversario pierdes tu identidad. Para ganar tenemos que mantener nuestra identidad y luego matizar algunas situaciones. Tenemos una identidad como equipo y eso es lo que vamos a hacer".

Luis Castro se aferra al grupo: "Peleamos contra todo y contra todos y seguimos de pie"

El técnico del Levante valoró la presión del partido contra el Levante, sobre todo tras el 5-1 de la pasada jornada ante el Villarreal: "La presión es una cosa que está todas las semanas en el fútbol. Si no te gusta, tienes que cambiar de trabajo. Trato de estar en mi máximo y el día de partido estoy tranquilo. Es un partido que tenemos que ganar. No hay partidos fáciles en LaLiga. Después de nuestro partido han tenido cuatro días de vacaciones. Vamos a continuar peleándolo hasta el último punto. Es una final. No pienso en cuatro finales".

Luis Castro hizo balance de la situación que afronta el Levante, que viene de perder a Iván Romero y a Carlos Álvarez: "Miro un equipo que ha trabajado bien toda la semana, que está peleando contra todo y contra todos. Con ganas de pasar todas las adversidades que están viniendo. Algunas son duras, pero tienes que continuar haciendo el trabajo. Solo miro el partido de mañana. Es el partido más importante de nuestras vidas. Tenemos que dar el máximo. Es un partido muy importante para nosotros".

Por último, Luis Castro, que cumple años en el día de hoy, fue preguntado si le gustaría que le regalasen mañana los tres puntos: "No, yo no quiero que ganen por mi cumpleaños. Quiero que ganen por la afición, por el club y por todos los levantinistas. Por eso trabajamos todos los días. Desde que llegué, quiero ir por ahí. En este momento lo menos importante de mi vida es mi cumpleaños. La victoria es importante, pero más para las personas que van a venir o sufren en casa por nosotros. Vamos a darle todo el trabajo y el respeto para ellos".