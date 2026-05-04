El Levante se queda sin pólvora: Iván Romero cae también en el peor momento

El delantero de 25 años, al igual que Carlos Álvarez, ha sufrido una lesión muscular tras las pruebas médicas y parte que ha confirmado el club granota. Sin embargo, en su caso, podría jugar la penúltima o última jornada de LaLiga EA Sports

Nuevo contratiempo para Luis Castro en el Levante. Iván Romero, que se retiró en el descanso del partido ante el Villarreal, ha sufrido una lesión muscular que le va a complicar poder jugar de nuevo esta temporada. Por ello, el delantero de 25 años se suma a la baja de Carlos Álvarez, que dice adiós a lo que resta de campaña.

Esto supone más problemas para un Levante que se encuentra en la penúltima clasificación de LaLiga EA Sports y con urgencias de conseguir los tres puntos en los cuatro jornadas que restan de la competición. Luis Castro asumirá el reto de enfrentarse a Osasuna, Celta de Vigo, Mallorca y Betis sin dos de sus mejores jugadores: Iván Romero y Carlos Álvarez.

Iván Romero sufre una lesión en el tibial posterior y complica su regreso en un Levante al límite

Iván Romero cayó lesionado en el encuentro del pasado sábado ante el Villarreal, dónde el Levante fue derrotado por 5-1 en La Cerámica. El delantero de 25 años, de hecho, no pudo saltar en la segunda parte, por lo que entró Kareem Tunde en su lugar. Tras ello, el club granota ha hecho oficial el parte médico del canterano del Sevilla, informando que sufre una lesión muscular en el tibial posterior izquierdo.

El Levante explica, además, que "la evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo". Por ello, parece complicado que Iván Romero se vuelva a poner la camiseta granota esta temporada, aunque no sería descartable que vuelva a aparecer en escena para la última o penúltima jornada de LaLiga EA Sports. En cualquier caso, baja muy importante para Luis Castro en este tramo final de campaña.

Iván Romero, KO total: el Levante pierde a su delantero en pleno sprint final

Por su parte, Iván Romero ha alcanzado siete goles y una asistencia en su tercera temporada con el Levante. Entre otros partidos, el delantero fue determinante en la victoria contra el Sevilla en el Ciutat de Valencia, con un doblete que hacía soñar a la afición granota con la salvación. Tras ello, tuvo que ser baja porque vio la quinta amarilla, siendo un ausencia importante para visitar al Espanyol en el RCDE Stadium.

De esta manera, Iván Romero regresó a la titularidad en el encuentro contra el Villarreal del sábado pasado, dónde no tuvo mucho protagonismo y en el descanso tuvo que ser sustituido por una lesión que ya se ha confirmado. Por ello, el delantero de 25 años, al igual que Carlos Álvarez, comenzará el proceso de recuperación con vistas a poder estar al menos en la visita al Real Betis a La Cartuja con la que pondrán punto y final la temporada tanto verdiblancos como granotas.

El Levante entra en emergencia ofensiva: sin Iván Romero ni Carlos Álvarez, Luis Castro se agarra a Carlos Espí

Sin Iván Romero ni Carlos Álvarez, Luis Castro deberá buscar soluciones de urgencia y aferrarse a los delanteros que tiene en la plantilla. En este sentido, una de las figuras claves será Carlos Espí, que anotó el único gol ante el Villarreal y ya suma nueve tantos en esta Liga EA Sports. Además, el técnico portugués cuenta con jugadores como Tai Abel, Roger Brugué, Etta Eyong o Iker Losada, además de Morales y Kareem Tunde.

Luis Castro tiene efectivos de sobra para hacer frente a este doble contratiempo que ha sufrido en la recta final de la temporada. No obstante, Kareem Tunde también salió lesionado del choque ante el Villarreal. El delantero salió por Iván Romero y a los 20 minutos tuvo que ser sustituido, por lo que entró Etta Eyong. Al Levante se le acumulan los problemas en la parte más importante de la campaña en LaLiga.

Iván Romero, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Villarreal, ya anticipó la posible lesión de Iván Romero: "Iván Romero ha jugado con un poco de molestia. En el calentamiento lo ha dicho, pero estaba calentando, dijo que sí, que estaba bien, y ha seguido jugando. Yo pienso que esa molestia ha hecho que no estuviera a su mejor nivel, y entonces el cambio es por ahí".