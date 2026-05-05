Brugué, delantero del Levante, tajante: "Si no lo hacemos, bajaremos"

El jugador granota no escondió este martes que los de Luis Castro deben salir con todo en las cuatro jornadas que quedan de LaLiga y siendo penúltimos

El Levante no tiene margen de error en lo que queda de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro deben salir a ganar en las cuatro jornadas de Primera que restan ya que su penúltima plaza con 33 puntos y a cuatro de la permanencia que ahora mismo marca el Sevilla. En el Levante son conscientes de la delicada situación clasificatoria del equipo tal y como ha verbalizado este martes el delantero Brugué.

El ariete dejó entrever que son conscientes de que hay ciertos equipos como Atlético de Madrid que no están saliendo con sus mejores futbolistas por estar pensando en la Champions League: "Ves que hay equipos que no salen con sus mejores jugadores o que están jugando otras cosas. Forma parte de esto los finales de temporada suelen ser así, incluso aún en un año de Mundial y con clubes que se juegan otros objetivos. No hay que desgastarse en eso, hay que hacer nuestro trabajo".

Brugué aupesta por trabajar pensando en el Levante y no mirar más allá

Después de que Brugué apostase por no mirar a lo que hacen otros equipos, el delantero comentó la importancia de centrarse para no terminar bajando a Segunda: "Está claro que si no lo hacemos, bajaremos, porque no adelantaremos a nadie". Además insistió en focalizarse en ellos mismos: "Lo importante somos nosotros. Estamos muy centrados en lo nuestro, porque si no hacemos el trabajo, da igual lo que pase en otros campos. Si no sumas, no vas a adelantar a nadie".

El Levante no quiere mirar a sus rivales

El Levante tendría muchas posibilidades de salir del descenso antes del final de las 38 jornadas de LaLiga Hypermotion si ganase las cuatro jornadas que le restan. Por ello Brugué habló de lo perjudicial que puede ser para los granotas el estar pendiente de sus rivales por la permanencia: "Lo importante somos nosotros. Estamos muy centrados en lo nuestro, porque si no hacemos el trabajo, da igual lo que pase en otros campos. Si no sumas, no vas a adelantar a nadie". Insistiendo Brugué sobre el mismo aspecto declaró: "Ahora mismo somos los que estamos en descenso y si queremos salir, tenemos que ganar. Así que a ganar el viernes y a dar un paso adelante".

Brugué también quiso apela al papel de la afición del Levante de cara al próximo duelo ante Osasuna en el Ciudad de Valencia: "Espero ver el Ciutat como siempre, como en las grandes citas que han estado siempre a la altura. Nos han apoyado y han disfrutado como nosotros y han sido uno más. Cuando pasa eso es mucho más fácil. Quería agradecer a la afición porque no ha sido un año fácil para ellos y la verdad es que han estado a la altura siempre".

Recordó el delantero del Levante el recibimiento en el último partido ante el Villarreal: "El Ciutat ha estado siempre lleno y la gente animando. El otro día en Villarreal nos recibieron de una manera increíble y también por ellos, vamos a darles una alegría. Vamos a pelear juntos, con ellos es más fácil. Lo hemos visto años atrás, que en los momentos importantes hemos ido de la mano y ha salido bien".

El regreso de Brugué en el peor momento del Levante

Brugué volvió a sentirse futbolista el pasado fin de semana ante el Villarreal cuando disputó sus primeros 14 minutos después de estar sin jugar desde el pasado mes de diciembre cuando se lesionó de rodilla. El delantero comentó que está dispuesto para lo que Luis Castro lo requiera: "Estoy perfecto, he entrenado para poder llegar bien y si el míster me pone de titular, lo voy a dar todo, y si me pone diez minutos, esos diez minutos, al cien por cien. Estoy dispuesto a sumar muchísimo".