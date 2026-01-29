Fernando Morientes, exfutbolista, señala las claves del futuro de Vinicius: "Esas cosas serán las que pesen luego a la hora de decidir"

El exjugador del Real Madrid ha analizado el futuro del extremo brasileño, que acaba contrato en 2027 y aún no ha dejado cerrada su prolongación de contrato, y ha explicado los motivos de la destitución de Xabi Alonso

El Real Madrid vive una temporada atípica, en cuanto a resultados y nivel deportivo del equipo, que ha vivido recientemente la salida de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa. Además, la derrota en el día de ayer contra el Benfica, que dejó al conjunto blanco fuera del top-8, ha provocado un mar de dudas y división de opiniones. Por otro lado, la renovación de Vinicius sigue siendo uno los temas pendientes en la dirección deportiva merengue. De esta manera, Fernando Morientes, exfutbolista, ha querido valorar el futuro del internacional con Brasil.

Morientes 'se moja' con la destitución de Xabi Alonso

En este sentido, Fernando Morientes ha hablado en el Diario Marca sobre diferentes temas de actualidad que rodean al Real Madrid. Uno de ellos es la destitución de Xabi Alonso, provocada en gran parte por la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona: "Creo que los resultados y la confianza del club. Respecto a la gestión del vestuario, cuando uno tiene la potestad de ser entrenador, nadie puede meterse en esa parcela. Como tampoco nadie puede meterse en la parcela del presidente o del utillero. Cada uno tiene sus funciones dentro del equipo y el vestuario corresponde única y exclusivamente al entrenador. Lo puede hacer mejor o peor, pero hasta que consiga o no los objetivos, a Xabi no se le puede evaluar, porque no sabemos si los hubiese conseguido. Recordemos que estaba vivo en Copa del Rey, en LaLiga y muy vivo en Champions".

Por otro lado, Fernando Morientes fue preguntado por las últimas polémicas en torno a Vinicius, cuya renovación es uno de los temas que mantiene en vilo al Real Madrid, y la gestión de Arbeloa con el futbolista brasileño: "Eso son las decisiones que cada entrenador debe tomar, cuáles son los valores del club y si merece la pena. Todas estas polémicas las hemos visto anteriormente, no solo en el Real Madrid, sino en muchos otros clubes. En esa balanza se tiene que sopesar si el jugador es importante a nivel futbolístico y a nivel personal. Si se queda equilibrada, pues es interesante, pero si pesa más el tema extradeportivo que el futbolístico, no lo será tanto. Pero, al final, lo importante para un jugador es que, tenga la personalidad que tenga y sea lo excéntrico que sea, dé rendimiento".

Fernando Morientes apunta las claves de la renovación de Vinicius

En este sentido, Fernando Morientes quiso destacar las claves en torno al futuro y renovación de Vinicius en el Real Madrid: "Yo creo que ese es un problema entre club y jugador, aunque es cierto que también depende un poco del entrenador. En mi caso, con dieciocho años muchas de las decisiones profesionales que tomas cuando llegas a un equipo se hablan con el entrenador. Por lo tanto, imagino que Vinicius charlará con Arbeloa, porque su contrato termina pronto, pero también deberá hablar con el club para ver si Arbeloa va a ser el proyecto de futuro o hay una intención de cambio si las cosas no van bien. Yo creo que el jugador debe tenerlo en cuenta y ahí también es donde entra la gente que tiene a su alrededor. Por eso también la importancia de quién guíe al jugador, los consejos que le puedan dar".

Por último, Fernando Morientes sentenció afirmando que "también hay veces en las que se tiene que estar atento a qué decide el míster, porque se ha visto en los últimos tiempos que el entrenador puede durar cuatro meses. Entonces, yo creo que es una cosa más personal, de sensaciones que tú tengas como jugador, si realmente estás a gusto donde estás, si valoras el club donde estás, si la afición te tiene en estima. Todas esas cosas serán las que pesen luego a la hora de decidir. Y, evidentemente, cuando el Madrid te ponga el contrato, si te gusta o no. Eso es así".