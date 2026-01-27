Mastantuono le da un repaso al Real Madrid: Xabi Alonso, Arbeloa, Vinicius, Florentino Pérez...

El jugador del Real Madrid ha analizado sus primeros meses en el club, que no han sido nada fáciles y donde se han producido fuertes cambios

Cuando Franco Mastantuono firmó su contrato con el Real Madrid no sabía la montaña rusa que le esperaba. El argentino ahora está pasando por un buen momento, pero en sus primeros meses ha experimentado ya la presión del Santiago Bernabéu cuando no hacen las cosas bien en el campo como deben. Un cambio de entrenador, una afición enfadada con una de sus estrellas y una eliminación copera ante un Segunda División. Casi nada.

Y ahora que ha vuelto la calma al vestuario blanco, ha concedido una entrevista en exclusiva en DSport en la que ha repasado desde su salida de Argentina, su acuerdo con Florentino, el papel del propio Vinicius y la llegada de Arbeloa.

“Fue una situación muy difícil. Por un lado está el amor de la infancia, haberme criado en un club como River, que le ha dado de comer a mi familia desde que yo tenía 13 años. Por otro, estaba la oportunidad de mi vida: venir al Real Madrid. Fue una decisión dolorosa. Nunca dudé del Real Madrid, pero a veces uno no quiere dejar su casa. Fue duro, pero estoy muy feliz de estar aquí. Sabía que este era mi sueño y el de tantísimos futbolistas, y me dejé guiar por eso. Eso sí, mi sueño será siempre retirarme en River”, ha explicado el atacante madridista.

En cuanto a la destitución inesperada de Xabi Alonso y la llega de Álvaro Arbeloa, el albiceleste ha sido tajante: "Álvaro y todo su cuerpo técnico me transmitió mucha confianza, eso creo que es fundamental para un jugador. Me metieron mucha confianza, me la demostraron y eso es lindo para mí. Estoy jugando más suelto por eso. Estoy totalmente agradecido a este cuerpo técnico por eso. También a Xabi y a su cuerpo técnico, ellos confiaron en mí para que yo esté acá, pero bueno, Álvaro es un gran entrenador, que nos está ayudando mucho. Creo que así vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente”.

Sobre la figura de Florentino Pérez, Franco ha dicho sólo una palabra, que es “imponente”, mientras que ha subrayado cómo de especial fue marcar su primer gol en el santuario blanco: "Es un momento que estaba esperando. Marcar un gol en el Madrid en el Bernabéu es adrenalina pura, es algo único, difícil de explicar la verdad...”.

Por último, ha expresado lo que piensa de la polémica con Vinicius: “No me gusta llamar a esas situaciones malos momentos. Vini es un jugador que hace tiempo se ha destacado, se mantuvo ahí entre los mejores del mundo. Como todo el mundo tienen momentos que no son tan buenos como lo que la gente espera... Lo malo para un jugador tan top es que cuando no rinde 9 0 10 puntos, se lo critica y se le pega mucho. No creo que haya pasado un mal momento. Ha tenido partidos no tan buenos, pero ni siquiera fueron malos para mí. No ha tenido partidos de los que nos tiene acostumbrados, y por eso a la gente no le gustó. Ha tenido un año, ha sido el mejor del mundo. Es una persona que nos ayuda mucho a los jóvenes, a todo el equipo. Tiene una felicidad que contagia, por eso es importante para nosotros tenerlo bien, para la confianza del equipo. No es sólo defenderlo, es la realidad, sabemos todo lo que aporta al vestuario y al juego, y sobre todo para la persona. Lo queremos ver bien".