Thiago Pitarch recuerda su fichaje por el Real Madrid: "Fue todo muy rápido porque no había mucho que pensar"

El centrocampista de 18 años, que está siendo una de las sorpresas en los onces de Arbeloa, ha hablado de cómo fue su incorporación al conjunto blanco, la que destaca como "la oportunidad de mi vida". Además, ha destacado la importancia del técnico salmantino en este momento de su carrera

Thiago Pitarch está siendo una de las sensaciones del Real Madrid en los últimos encuentros. El futbolista de 18 años ha derribado la puerta del primer equipo y cuenta con la confianza total de Álvaro Arbeloa. El canterano está aprovechando sus oportunidades, fruto de las lesiones en la plantilla, y ya ha logrado tres titularidades consecutivas, incluyendo la del encuentro ante el Manchester City. En este sentido, el centrocampista ha recordado su fichaje por el conjunto blanco y esta situación que está atravesando en el equipo merengue, además de la importancia que está teniendo el técnico salmantino.

Thiago Pitarch destaca la confianza de Arbeloa

Thiago Pitarch ha ofrecido una serie de declaraciones, al canal oficial del Real Madrid, donde ha comenzado hablando de la confianza que está recibiendo de Arbeloa: "Es muy importante para mí. Siempre me ha dado toda la confianza, desde el minuto uno. Intento devolvérsela siempre porque no me queda otra que hacerlo. Desde el primer momento ha hablado conmigo. Me dice que tenga personalidad, que sea yo y que no tenga miedo de mostrarme. Eso es lo que intento hacer para devolverle toda la confianza que me da”.

Por otra parte, Thiago Pitarch ha recordado su estreno en el Bernabéu y la ovación de los aficionados del Real Madrid: "Escuché la ovación justo cuando estaba yéndome al banquillo y se me ponía la piel de gallina. Dije: ‘¿Me están llamando a mí?’. Muy contento, lo vi en vídeo y es un orgullo. Sobre todo para mi familia y para mí, son muchos años de trabajo. Creo que me han cogido bastante cariño, se lo agradeceré siempre y voy a demostrar que nunca les voy a fallar. Siempre voy a dar el máximo por esta camiseta para seguir ganando partidos como el de ayer".

Thiago Pitarch, sobre la importancia de la familia

Además, Thiago Pitarch ha valorado la importancia de la familia: "Desde el primer día siempre han confiado en mí. Son los que me han enseñado este deporte desde pequeño, los que me han llevado a todos lados y nunca me han dejado solo. En todos los entrenamientos y en todos los partidos, nunca se han perdido nada. Al fin y al cabo, es muy de ellos este regalo que me ha dado la vida. Ahora a disfrutarlo mucho con ellos y sobre todo darles las gracias. Han sido un punto de inflexión muy grande en mí".

Thiago Pitarch destacó cómo se llevó a cabo su fichaje por el Real Madrid: "Fue durante un entrenamiento. Me dijeron que el Real Madrid estaba interesado en mí y no me lo pensé dos veces. Le dije a mis padres que sí, que íbamos ya para allí. Fue todo muy rápido porque no había mucho que pensar. Empecé a los tres años en la Fundación del Atleti, que estaba al lado de mi casa. Estuve ahí hasta los 12 años, que me fui al Getafe. Estuve ahí cinco años y medio, me fui al Leganés y ya vino la oportunidad de mi vida, estar en el Real Madrid".

El momento e irrupción de Thiago Pitarch en el Real Madrid

Por último, Thiago Pitarch comentó sus sensaciones en estos momentos en el primer equipo: "Ni en mis mejores sueños me estarían pasando estas cosas. Estar con estos jugadores, que son los mejores del mundo… Hay que disfrutar de ellos y aprender lo máximo. Creo que he entrado bastante bien en el grupo. Sobre todo con Valverde o Brahim. Los españoles son con los que más hablo, pero ellos dos me ayudan mucho en los partidos".