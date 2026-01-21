La renovación de Vinicius con el Real Madrid madura y cada vez está más cerca: "Confío en Florentino y él confía en mí"

El representante del brasileño, Frederico Pena, estuvo arropando a su representado desde la grada del Santiago Bernabéu, donde Vinicius encontró el indulto del madridismo y el abrazo de sus compañeros y de Arbeloa

Giro de 180 grados en la situación del brasileño Vinicius Junior en el Real Madrid, donde este pasado martes encontró el perdón de los suyos. El abrazo, primero, con sus compañeros y, después, con Arbeloa, así lo escenifica.

El plan de Florentino Pérez con su futbolista comienza a encauzarse, estando pendiente aún una renovación que lleva meses enquistada. El propio presidente del Real Madrid, si pudiera haber bajado al césped para abrazarlo, lo hubiera hecho.

El agente de Vinicius, en el Santiago Bernabéu

La renovación de Vinicius por el Real Madrid madura. El sufrimiento de la semana pasada como madridista ya ha pasado y llega el momento de que el brasileño y el club blanco se reencuentren.

Otra prueba fue la presencia del representante del futbolista, Frederico Pena, en la grada del Santiago Bernabéu durante la goleada (6-1) en Champions ante el Monaco, en la que Vinicius hizo uno de los seis goles conseguidos.

“Me queda un año más de contrato. Confío en el presidente, él confía en mí y no hay prisa”, dijo el propio Vinicius tras el encuentro ante los micrófonos de Movistar. La renovación está ahí y tanto el club como el propio Vinicius pretenden cerrarla cuanto antes. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, ninguna de las partes quiere tensar los extremos más allá del verano. Pero aún resta el entendimiento económico.

La presencia del agente Frederico Pena en el Bernabéu es buena prueba de ello. La cabeza visible de la agencia de representación Rock Nations Brasil es sinónimo de su intención de estar al lado de su representado y arroparlo pública y privadamente.

Vinicius quiere sentirse querido en el Real Madrid

Más allá de las diferencias económicas, que cada vez están más cerca de resolverse, el gran problema ahora era la tensión vivida por el brasileño Vinicius Junior en su propio campo, un Santiago Bernabéu al que no le ha temblado el pulso a la hora de silbarle en varios partidos. El madridista quiere sentirse querido allá donde esté y esto comenzaba a perturbarle hasta el punto de hacerlo llorar en alguna ocasión.

“Los últimos días han sido muy complicados para mí, para todos los compañeros pero sobre todo para mí por los pitidos, por todo lo que se habla sobre mi nombre, siempre estoy en el foco y no quiero estarlo por cosas fuera del campo, quiero estarlo por todo lo que he hecho por este club pero la exigencia es grande y tengo que hacerlo cada día, intento darlo todo por esta camiseta y el club que me ha dado tanto”, apostilló Vinicius, quien no sólo firmó uno de los seis tantos del Real Madrid ante el Monaco, sino que también asistió en otros dos goles, participando en la mitad de los tantos blancos.

Sin duda, otra gran noche de Vinicius. Aquello por lo que el brasileño gusta ser noticia, y no por su futuro. Sin duda, una actuación que bien le sirvió al bueno de ‘Vini’ para ganarse el indulto del madridismo.