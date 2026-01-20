Real Madrid 6-1 Mónaco: Recital liderado por Mbappé y Vinicius

El francés encarriló la victoria con dos goles en la primera mitad y el brasileño fue creciendo con el paso de los minutos, siendo clave para destrozar al AS Mónaco que cometió mucho errores en el comienzo de la segunda mitad y que se fue goleado del Estadio Santiago Bernabéu en donde el Real Madrid firmó una de las mejores actuaciones de la temporada

El Real Madrid goleó al AS Mónaco por 6-1. en un partido en el que el equipo que entrena Álvaro Arbeloa fue superior desde principio a fin y en el que rallaron a gran nivel muchos jugadores, pero destacaron, sobre todo, Mbappé y Vinicius, que asumieron su rol del líderes. No hubo mucha historia en este choque de UEFA Champions League que el Real Madrid finiquitó al comienzo de la segunda parte, que fue brillante, frente a un rival que cometió muchos errores.

Con esta goleada contra el AS Mónaco, el Real Madrid consolida su puesto entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Champions League el cual tendrá que asegurar en la última jornada de esta ronda inicial. De hacerlo, el equipo que entrena Álvaro Arbeloa conseguirá directamente el billete para los octavos de final, ahorrándose la eliminatoria de play off que se juega el próximo mes de febrero.

Mbappé marca la diferencia en la primera parte del Real Madrid - AS Mónaco

Muy pronto se le puso de cara el partido contra el AS Mónaco al Real Madrid. El equipo que entrena Álvaro Arbeloa aprovechó su primera ocasión, en el minuto 5, para ponerse por delante. Buena combinación entre Valverde y Mastantuono en banda derecha, el argentino encaró, pasó a Valverde, que estaba dentro del área, y el uruguayo se la pasó a Mbappé que con un disparo bajo y ajustado al poste marcó el 1-0.

Pudo ampliar la distancia el Real Madrid con un tiro de Vinicius que se fue desviado y luego con un disparo de Mastantuono, desde la frontal, que también se fue fuera. Entre medias, Balogun lo intentó tras un contraataque en el que estaba solo. Con todo, el AS Mónaco tuvo la oportunidad de empatar, en el minuto 19, tras un centro de Caio Henrique que Ansu Fati, que estaba solo en el área del Real Madrid, disparó fuera.

Se cumplió a continuación una de las máximas del fútbol: si perdonas, lo pagas. En el minuto 26, el Real Madrid montó un contragolpe muy bueno, iniciado por Vinicius y continuado por Camavinga con un gesto de calidad. El balón llegó a Arda Güler y el turco al primer toque mandó al balón al espacio que recogió Vinicius. El brasileño se la puso a Mbappé que marcó el 2-0 después de que Kohn, portero del AS Mónaco, saliera mal.

A partir de ahí, el Real Madrid dio un paso atrás y las ocasiones ocasiones de gol fueron para el AS Mónaco, que no tuvo demasiado acierto. Primero Teze mandó un disparó desde la frontal al larguero y, por último, Balogun, tras una pérdida de Tchouameni en su área, disparó a la manos de Courtois, llegándose así al descanso.

Comienzo de segunda parte brillante del Real Madrid y partido resuelto

La segunda parte comenzó con un cambio ya que Asencio se quedó en el vestuario, dejando su puesto a Ceballos. Esa sustitución no hizo que el Real Madrid bajara el ritmo. Todo lo contrario. El equipo entrenado por Álvaro Arbeloa apretó y consiguió el 3-0 en el minuto 51. Huijsen recuperó, filtró un pase a Vinicius, el brasileño abrió a Mastantuono y el argentino marcó de disparo cruzado. Olió sangre el Real Madrid que aprovechó otro error del AS Mónaco para hacer el 4-0. Fue en el minuto 55 cuando Ceballos recuperó, se la dio a Vinicius, el brasileño dio un pase perfecto que iba para Arda Güler, pero Kehrer queriendo evitar que el balón llegara al turco se hizo un gol en propia portería.

No pudo detener la hemorragia el AS Mónaco que fue un auténtico desastre. Otra pérdida en su propio campo fue aprovechado por Vinicius que con un disparo desde dentro del área que clavó en la escuadra hizo el 5-0 en el minuto 63. A partir de ahí, el partido se tranquilizó, pero la calma se vio alterada en una salida de balón del Real Madrid en la que falló Ceballos, que perdió el balón en su área. Un regalo que no desaprovechó Teze que, en el minuto 72, maquilló el marcador.

Reaccionó el Real Madrid, que aprovechó una nueve imprudencia del AS Mónaco, otra pérdida cuando el equipo estaba saliendo de atrás, hizo que Bellingham se quedara delante de Kohn, al que regateó para marcar el 6-1. De ahí al final no pasa nada.

Con este triunfo, el Real Madrid se consolida entre los ocho primeros clasificados de la fase de liga de la UEFA Champions League. Posición de honor da billete directo para los octavos de final de este torneo, pero que tendrá que certificar en el último encuentro en el que se enfrentará al Benfica.

- Ficha Técnica del Real Madrid 6-1 AS Mónaco de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League:

Real Madrid: Courtois; Valverde (Meso 83'), Asensio (Ceballos 46'), Huijsen, Camavinga (Fran García 76'); Arda Güler (Carvajal 76'), Tchouameni, Bellingham; Mastantuono (Gonzalo 70'), Vinicius y Mbappé.

AS Mónaco: Kohn; Vanderson (Ouattara 60'), Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria (Bamba 73'), Teze; Golovin (Michal 84'), Ansu Fati (Coulibaly 60'), Akliouche; y Balogun (Ilenikhena 73').

Árbitro: Espen Eskas (Noruego). Amonestó al local Bellingham; y al visitante Zakaria.

Goles: 1-0 (5') Mbappé; 2-0 (26') Mbappé; 3-0 (51') Mastantuono; 4-0 (55') Kehrer, en propia puerta; 5-0 (63') Vinicius; 5-1 (72') Teze; 6-1 (81') Bellingham.

Incidencias: Partido entre Real Madrid y AS Mónaco correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.