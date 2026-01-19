Arbeloa descarta el fichaje de un centrocampista: "Tengo una plantilla extraordinaria"

El entrenador del Real Madrid analizó, ante los medios de comunicación, el importante encuentro de la UEFA Champions League ante el Mónaco, haciendo valoración de temas como los últimos pitos del Bernabéu, la idea de acudir al mercado y la reacción de Vinicius

El Real Madrid volverá mañana al Bernabéu tras la victoria ante el Levante del pasado sábado. El conjunto de Arbeloa se citará con el Mónaco para la disputa del penúltimo encuentro de esta fase de liga de la UEFA Champions League. De esta manera, el técnico se estrenará en la Copa de Europa con el primer equipo blanco, en el regreso al estadio merengue tras la pitada con la que recibió la afición al equipo el anterior fin de semana. Sobre ello ha hablado el salmantino en rueda de prensa, además del momento anímico de Vinicius.

Arbeloa pide el apoyo del Bernabéu

En este sentido, Arbeloa, en rueda de prensa, posteriormente a la comparecencia de Mbappé, ha explicado cómo llega el Real Madrid al encuentro contra el Mónaco: "El equipo está bien y con muchas ganas después de la victoria del sábado y sabiendo que es una competición muy importante. Ganando mañana nos acercaría a ese objetivo. Somos conscientes de la trascendencia". Además, preguntado por los pitos a Vinicius del pasado sábado, el técnico salmantino espera el apoyo del Bernabéu: "Lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions. Y necesita al público para dar su mejor versión. Tiene un corazón enorme y es muy emocional. Su fútbol también lo es".

Por otro lado, Arbeloa fue preguntado por la idea de fichar un jugador para el centro del campo, pero el técnico lo tiene claro: "Tengo una plantilla extraordinaria. Estando con ellos estos seis días me he dado cuenta de que son mejores de lo que pensaba. Y vine a luchar por todos los títulos. Haremos lo que haga falta para pelear por ellos. Y me encantaría que la afición esté con nosotros porque cuando el Madrid ha logrado títulos es porque el Bernabéu ha estado de su lado. Si le preguntas a cualquier rival, todos hablan del ambiente del Bernabéu". Además, el salmantino volvió a incidir en el tema de los pitos a Florentino Pérez: "Igual no ha quedado claro. Como canterano y jugador, respeto la opinión del Bernabéu. Las pitadas debilitan al Madrid y hay campañas. Sé quien las orquesta y no me van a engañar. Los periodistas sois vosotros, yo soy entrenador del Madrid".

Arbeloa, sobre su disponibilidad con Vinicius en el Real Madrid

Arbeloa siguió remarcando, como entrenador del Real Madrid que "este escudo te exige esfuerzo. Es lo que estoy viendo en mis jugadores. Tienen una actitud excepcional. Vi a jugadores presionar, replegar, juntarse, morder... No tengo ninguna duda que el esfuerzo es primordial. Así lo he visto desde que he llegado".

Por último, Arbeloa volvió a hablar de la reacción del Bernabéu en el duelo ante el Levante y su disponibilidad con Vinicius, con el que tiene clara su situación: "Os veo muy preocupados por los pitos. Sé como es el público del Bernabéu. Si hay algo que es el público, es justo. Estamos trabajando y sabemos que van a estar de nuestro lado. Vinicius va a estar en el campo siempre que esté disponible y rinda como sabe. Me he repetido mucho en estas 5 ruedas de prensa sobre él. Como entrenador, si quiero ganar títulos, le necesito en el campo y no fuera de él".