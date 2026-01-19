Mbappé desvela que habló con Xabi Alonso tras su destitución del Real Madrid: "Quería apoyarle porque nunca es fácil"

El delantero francés compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro de mañana ante el Mónaco en el Bernabéu, donde respondió preguntas sobre la salida del tolosarra y los pitos del pasado sábado, especialmente a Vinicius y Bellingham

El Real Madrid se enfrentará mañana al Mónaco en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. El equipo de Arbeloa vuelve a la Copa de Europa con el objetivo de afianzar los primeros puestos de la clasificación y acabar entre los ocho primeros de la tabla, con el objetivo de evitar los dieciseisavos de final. Por ello, Mbappé, en la previa ante su exequipo, compareció en la sala de prensa de Valdebebas, ante los medios de comunicación, para analizar, entre otros temas, la destitución de Xabi Alonso.

Mbappé valora los pitos del Bernabéu en el Real Madrid - Levante

De esta manera, Mbappé comenzó hablando sobre los pitos y el malestar que mostró la afición del Real Madrid en el encuentro del pasado sábado ante el Levante en el Bernabéu: "Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba. La única oportunidad del madridismo es esa. No me gustó que pitaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso. El madridismo está enfadado, pero está con nosotros". En este sentido, al igual que hizo el periodista Roberto Gómez, el delantero francés salió en defensa de Vinicius: "No es culpa de Vinicius si no jugamos como debemos. Es culpa de toda la plantilla. El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo. Es una persona, un humano. Es normal que te toque. Es un gran jugador y un hombre increíble. Tenemos que protegerle mejor, yo también, para que no esté solo. Nunca va a estar solo en el Madrid. Todo el club está con él".

Por otro lado, Mbappé fue preguntado por la destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid, además de confirmar que habló con él tras hacerse oficial su salida: "Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Ahora hay un entrenador al que tenemos que ayudar. Hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarle porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o injusto. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid".

Mbappé cuenta toda la verdad de su viaje a Arabia para la disputa de la final de la Supercopa de España

Mbappé también quiso despejar la duda sobre su viaje a Arabia para jugar la final de la Supercopa de España ante Arabia: "Yo viajo porque quiero jugar cada partido. Yo soy así. Si tengo la oportunidad, voy a ir a cada partido. Hemos hecho un plan para volver en la Supercopa. Fue triste ver el partido contra el Atleti desde aquí. Pero también ir a apoyar al equipo es importante. Intento jugar lo máximo que puedo".

Por último, Mbappé fue preguntado por los pitos por la salida de Xabi Alonso y los rumores en torno a un posible problema del vestuario con el entrenador tolosarra: "Yo entiendo la frustración de la gente y los pitos. Cuando era niño, creía que todo lo que se decía en la TV era verdad. A veces es opinión, pero nuestro trabajo es competir. No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien pero lo aceptamos".