El Real Madrid blinda a Vinicius tras el recital ofrecido ante el Mónaco: así han sido todas las reacciones

El brasileño fue uno de los más destacados en la goleada al Mónaco, con un golazo y dos asistencias, y el Santiago Bernabéu se reconcilió con él. Arbeloa presume de que volverá a deleitar a la parroquia blanca como lo hacía antes

De la máxima exigencia con el duro castigo del silbido durante todo un partido en su propio estadio, a escuchar su nombre de nuevo coreado en el Santiago Bernabéu. Vinícius, asistente en dos goles y autor de un bello tanto, se ganó el indulto del madridismo el día del triunfo más plácido del curso, ante un débil Mónaco, con Kylian Mbbapé sin piedad con su pasado.

Tras la tempestad en el Bernabéu, el partido invitaba a la firma de la paz. Las bajas del Mónaco, la necesidad de contentar al aficionado del Real Madrid y la deuda por saldar de Vinícius, que captó el mensaje en forma de silbidos durante todo el duelo liguero ante el Levante, impulsaron una plácida noche. Con defectos que parecen incorregibles en fase defensiva pero un hambre de gol insaciable arriba representado siempre por Mbappé.

Algunas reacciones del Real Madrid sobre Vinicius:

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ensalzó el partido del brasileño Vinícius Junior ante el Mónaco (6-1), y aseguró que su gol fue "un primor", en elogios que extendió a Kylian Mbappé en declaraciones a Real Madrid TV: "Está acostumbrado a marcar, tener a un jugador como Mbappé es una enorme ventaja. Cuando tiene la pelota puede pasar algo grande. Y Vinícius ha hecho un partido extraordinario, el gol que marca es un primor. Jude ha marcado y es importante, Mastantuono muy intenso, con mucha presencia en el juego. Noticias magníficas para todo lo que viene por delante. Un resultado que nos tiene que ayudar".

Su compañero Aurélien Tchouaméni también alabó el partido del brasileño Vinícius Junior ante el Mónaco en la Liga de Campeones: "Ese es mi Vinícius. El Bernabéu cuando jugamos bien lo reconoce. La gente que viene está muy contenta. Hoy fue una buena noche en nuestro estadio".

Otro de los que hizo referencia en zona mixta al papel de Vini fue Mastantuono: "Vini ya lo he dicho muchas veces, es una persona increíble para nosotros". Mientras tanto, Huijsen se rindió también a los dos más pitados ante el Levante, Vinicius y Bellingham: "Son jugadores importantes para nosotros".

Las declaraciones de Vinícius tras el partido

El brasileño, que decidió no celebrar su gol y sí dedicárselo a Arbeloa con un abrazo, valoró este emotivo reencuentro con la afición del Real Madrid: "Jugando de esta manera, hemos entrado muy concentrados, moviendo de un lado a otro, puedo tocar el balón mucho, es lo mejor para mí. Los últimos días han sido muy complicados para mí, para todos los compañeros pero sobre todo para mí por los pitidos, por todo lo que se habla sobre mi nombre, siempre estoy en el foco y no quiero estarlo por cosas fuera del campo, quiero estarlo por todo lo que he hecho por este club pero la exigencia es grande y tengo que hacerlo cada día, intento darlo todo por esta camiseta y el club que me ha dado tanto".

Por último, cuestionado por el gesto, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo esto: "Creo que más que abrazarme a mí ha abrazado el madridismo, todos muy felices, por el hermanamiento con Vini y la afición y vamos a disfrutar de Vini".