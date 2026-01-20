Arbeloa, feliz por la goleada del Real Madrid, pone algo de luz sobre Raúl Asencio: "Estaba un poco cargado y hemos decidido parar"

El técnico ha elogiado el gran nivel y la actitud de muchos de sus jugadores en la goleada contra el AS Mónaco y ha explicado que el central fue sustituido en el descanso debido a que estaba muy cargado y no se quería arriesgar a que se produjera una molestia física mayor

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, es uno de los hombres más felices del mundo en este momentos después de haber disfrutado de la goleada (6-1) que sus jugadores le ha endosado a un AS Mónaco que no pudo parar al equipo blanco. El técnico madridista ha elogiado a sus futbolistas, entre ellos a Vinicius y a Mbappé, y ha puesto algo de luz en el estado físico de Raúl Asencio, quien fue sustituido por Ceballos en el descanso.

Álvaro Arbeloa, en los micrófonos de Movistar+ Liga de Campeones, ha hecho un primer análisis rápido de la goleada de su Real Madrid al AS Mónaco (6-1). "Sí, yo creo que ha sido un partido maravilloso en nuestro estadio, con nuestra gente, con un gran ambiente donde los jugadores han disfrutado, ha habido goles preciosos, yo creo que ha sido un gran rendimiento de todo el equipo, un gran esfuerzo de todos y esta es la imagen que queremos ver".

A continuación, el entrenador del Real Madrid le ha dado el mérito a sus futbolistas, pero ha señalado que existe mucho margen de mejora. "Creo que hoy este partido lo han ganado los jugadores, evidentemente, con su esfuerzo y con su calidad. No va a ser esto obra del nuevo entrenador, y para mí tiene un mérito enorme, porque prácticamente sin entrenar, con lo poco que les pido, lo han cogido enseguida. Evidentemente, tenemos muchísimo margen de mejora, pero me encanta la actitud y la mentalidad. Esto es el Real Madrid, habrá días que nos salgan las cosas mejor o peor, pero me encanta esta mentalidad, este carácter, esta ambición, creo que es lo que todo el madridismo quiere ver".

Álvaro Arbeloa también ha explicado que Raúl Asencio, que fue sustituido en el descanso por Ceballos debido a unas molestias físicas, estaba un poco sobrecargado y que fue cambiado para no correr riesgos con el central. "No, espero que no. Asencio ya hizo un gran esfuerzo el otro día, que evidentemente la gente no lo sabe, pero jugando hizo un gran esfuerzo el sábado, y estaba un poco cargado y hemos decidido parar".

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, elogia el partido de sus jugadores contra el AS Mónaco

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha elogiado la actuación de muchos de sus jugadores en la victoria sobre el AS Mónaco. "Bueno, muy bueno. Es el partido de todos, ¿no? De Mastantuono, que ha hecho un gran trabajo, de Güler, de Vinicius, de Mbappé, que son dos jugadores que evidentemente marcan diferencias, de Belleingham. Bueno, creo que hoy ha sido el día de todos, de la gente de atrás, ¿no? Estamos también haciendo mucho hincapié en que acompañemos, en que seamos un equipo que viaje junto. Y pues muy feliz por todos ellos, porque creo que ha sido una noche de disfrutar".

El técnico del Real Madrid, por último, le ha restado importancia a que Vinicius le abrazara en uno de los goles que ha marcado el equipo blanco al AS Mónaco. "Creo que más que abrazarme a mí, abrazo al madridismo, ¿no? Y creo que ese es un abrazo a la afición. Todos muy felices por ese reencuentro y ese hermanamiento entre Vinicius y la afición, que yo creo que es lo que queremos. Y lo que dije el otro día, Vinicis necesita al Bernabéu. Y yo creo que el Bernabéu ha disfrutado muchísimo de Vini y lo va a seguir haciendo".