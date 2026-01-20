Así queda la Champions League tras la goleada del Real Madrid y las derrotas del City, PSG, Inter y Villarreal

Vinicius volvió a marcar en el Santiago Bernabéu y no lo celebró, pero sí abrazó a Arbeloa. Marcelino vio como el Ajax le superó en el último suspiro del partido

Este martes se disputaron un total de nueve encuentros en la jornada 7 de la Champions League. Y entre ellos ha destacado el festín goleador que se ha dado el Real Madrid a costa del Mónaco (6-1), así como las derrotas del Manchester City frente al desconocido Bodo/Glimt (3-1) y la del PSG en el campo del Sporting de Portugal.

Los dos goles anotados este martes por el colombiano Luis Suárez le dieron la victoria al Sporting frente al PSG de Luis Enrique 2-1 en casa. El Nápoles, por su parte, se llevó un doloroso empate en Copenhague (1-1), pese a jugar una hora contra diez, un resultado que complica sus opciones de pasar a la repesca de la Liga de Campeones y también las del equipo danés.

El Ajax de Ámsterdam mantiene sus opciones de clasificación para la siguiente fase tras ganar con un gol en el minuto 89 a un Villarreal desdibujado en Europa, que ni siquiera tuvo el consuelo de despedirse de la competición como local con una victoria.

Mientras tanto, el Olympiacos se impuso este martes por 2-0 al Bayer Leverkusen y sigue soñando con estar en la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Todos los focos puestos en el Santiago Bernabéu

Sin duda alguna, el morbo de la jornada estuvo en Madrid, donde el Santiago Bernabéu se convirtió en el escenario de un nuevo juicio de hombres de Arbeloa. Esta vez, Vinicius fue indultado por la parroquia blanca, incluso llegó a escuchar su nombre de nuevo coreado por algunos madridistas. Con dos asistencias y un golazo participó de una escandalosa goleada frente a un débil Mónaco. Kylian Mbbapé abrió la lata con dos tantos y no tuvo piedad de su exequipo.

Otro de los duelos estrellas fue el que enfrentó a Inter de Milán y Arsenal en San Siro. Con dos zarpazos en la primera mitad, dos acciones de delantero centro puro, el brasileño Gabriel Jesús conquistó la catedral italiana para mantener invicto a un Arsenal ya clasificado a los octavos de final. Y, de paso, le hizo un roto tremendo al Inter de Milán (1-3), equipo que tiene ahora muy complicado el pase directo.

Por último, la sorpresa de la jornada estuvo en partido que disputó el Manchester City frente al Bodo/Glimt. Apenas transcurrieron 118 segundos, del minuto 22 al 24, entre el 1-0 y el 2-0 de Hogh para el Bodo/Glimt en su duelo contra el Manchester City. Los de Guardiola cayeron fulminados (3-1) y terminaron en inferioridad numérica por una imprudencia de Rodrigo. Aunque virtualmente están ya clasificados para las eliminatorias, el top-8 todavía no lo tienen asegurados los 'citizens'.