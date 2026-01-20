Villarreal 1-2 Ajax: Duro adiós a la Champions League en La Cerámica

Los de Marcelino cayeron a pesar de adelantarse en el marcador con el gol de Oluwaseyi en el 49. Empató Gloukh en el 60 y en el 90, Edvardsen sentenció a los groguets en la Champions League

Villarreal y Ajax se veían las caras este martes desde las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica y con menos en juego de lo que hubiesen deseado los pupilos de Marcelino García Toral. El Villarreal llegaba a esta jornada 7 de la fase liga de la Champions League con solo un punto de 18 posible. Los groguets han ofrecido una imagen muy diferente en Champions League de la que ofrece habitualmente cada fin de semana en LaLiga EA Sports. Es importante remarcar que el Villarreal es tercero en LaLiga.

El Villarreal se medía al Ajax sin estar eliminado de manera matemática pero si de forma virtual. Tendrían que darse muchos resultados para que el Villarreal siga vivo en la Champions League por lo que en el submarino amarillo ya se pensaba este martes en terminar la competición continental de la mejor forma posible. Esa forma era ganando ya que esto también supondría un importante premio económico para el club de La Cerámica.

En situación similar estaba el Ajax, aunque con tres puntos, los neerlandeses también tienen sumamente complicado meterse en la ronda previa de octavos de final de la Champions League. Esta opción quedaría desactivada siempre y cuando no sacasen los tres puntos ante el Villarreal.

El reflejo de la Champions League del Villarreal

La primera parte del Villarreal fue un fiel reflejo de lo que ha sido en parte la Champions League de los groguets. Los de Marcelino dispusieron de hasta tres ocasiones claras durante los primeros 45 minutos pero ni Moleiro, ni Pépé ni Oluwaseyi, pudieron superar a un gran Jaros. El Ajax apenas contó con ocasiones y aunque pareciese extraño, el partido se fue al descanso con 0-0.

Oluwaseyi adelanta al Villarreal

Empezó la segunda parte entre Villarreal y Ajax con un susto, el que se vivió con la atención de un miembro de seguridad del club en la banda. En un primer instante parecía que se recuperaba ante un mareo. Pero, justo después del golazo de Oluwaseyi con un disparo desde la frontal ante un pase en largo de Rafa Martín, el miembro de seguridad tuvo que ser atendido de manera más prolongada para luego ser trasladado al interior del estadio.

Poco le duró la alegría (contenida) al Villarreal ya que Gloukh igualó la contienda en el 60 con una falta lejana en la que los locales tuvieron la mala suerte de que Comesaña la tocó y evitó que Arnau Tenas pudiese despejarla. El Ajax tenía que ganar si quería seguir vivo en la Champions League y tras el gol del empate, trató de irse arriba en busca del segundo.

La Champions volvió a ser muy dura con el Villarreal cuando al filo del final del tiempo reglamentario, Edvardsen, volvía a castigar al equipo de Marceilno. El Villarreal termina esta Champions League sin saber lo que es ganar como local. Solo un punto en siete partidos de Champions League.

Ficha técnica:1 - Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Pépé (Mikautadze, min.71), Comesaña, Partey (Parejo, min.74), Moleiro (Buchanan, min.46); Ayoze (Gerard Moreno, min.71) y Oluwaseyi.2 - Ajax: Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal (Fitz-Jim, min.82); Klaassen, Regeer (Itakura, min.53), Mokio (Bounida, min.71); Gloukh (Edvardsen, min.82), Dolberg (Steur, min.71) y Godts.Goles: 1-0, min.48: Oluwaseyi. 1-1, min.60: Gloukh. 1-2, min.89: Edvardsen.Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia). Mostró tarjeta amarilla a Mouriño, Partey y Rafa Marín por el Villarreal y a Wijndal y Bouwman por el Ajax.Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio de La Cerámica ante 14.023 espectadores. En los prolegómenos el partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). El encuentro estuvo detenido en el inicio de la segunda parte durante cinco minutos para atender de una indisposición a uno de los vigilantes de seguridad del terreno de juego.