Villarreal - Ajax en directo el partido de la Champions League en vivo online

Sigue en directo el duelo que medirá a Villarreal y Ajax a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica

¡Hola buenas tardes! Sean bienvenidos al directo del encuentro entre Villarreal y Ajax que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica.

El duelo entre Villarreal y Ajax tiene mucho más en juego de lo que parece. Ganar en Champions League siempre da prestigio y por supuesto, algunos euros que vienen muy bien para los presupuestos de los clubes europeos.

El Villarreal está eliminado prácticamente de la Champions League aunque la matemática aún le da un mínimo de posibilidades a los de Marcelino García Toral. Después de 6 jornadas en la fase liga de la Champions League, el Villarreal solo suma un punto de 18 posible gracias a un empate ante la Juventus. Tendría que ganar el Villarreal los dos partidos que le quedan ante Ajax y Leverkusen, además de esperar una serie de resultados en paralelo para seguir vivo en Europa.

Villarreal y Ajax se verán las caras este martes en la vuelta de la Champions League. Villarreal y Ajax llegan en la parte baja de la fase liga de la Champions League y con ganas de resarcirse en esta jornada número 7.

Villarreal - Ajax en directo hoy en la Champions League

El Villarreal no ha mostrado su mejor versión esta temporada en la Champions League. Esto podría ser normal teniendo en cuenta que no todas las campañas son iguales pero para el aficionado del submarino amarillo será un tanto doloroso si miran la clasificación de LaLiga EA Sports donde los de Marcelino son tercero y están peleando por alcanzar la segunda plaza que en estos momentos ocupa el Real Madrid con una diferencia de siete puntos.

El Villarreal no sabe lo que es ganar aún esta temporada en la Champions League tal y como reflejan sus cinco derrotas y un empate el pasado mes de octubre ante la Juventus en La Cerámica. El Villarreal no está eliminado matemáticamente de la Champions League aunque para clasificarse debería ganar los dos encuentros que le quedan ante Ajax y Leverkusen el próximo 28 de enero. Además del aspecto clasificatorio para la siguiente ronda de la Champions League, el Villarreal deberá buscar el triunfo por motivos económicos.

Si el Villarreal tiene remotas posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda de la Champions League, el Ajax no tiene demasiadas más. Los neerlandeses están un puesto por encima de los groguets aunque suman tres puntos en total. Deberían ganarle este martes al Villarreal y repetir el resultado final ante Olympiacos el próximo 28 de enero.

El Ajax está siendo sin duda una de las grandes sorpresas negativas de esta Champions League ya que de un equipo histórico como el neerlandés se podría esperar mucho más.

Enfrentamientos entre Villarreal y Ajax

Villarreal y Ajax no se han visto nunca las caras en competición oficial por lo que el duelo que arranque este martes a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica será histórico porque supondrá la primera vez que se verán las caras.

Lo que si está claro es que ninguno de los dos equipos que se medirán este martes en la Champions League llegarán en su mejor momento. El Villarreal perdió a domicilio el pasado fin de semana ante el Real Betis y el Ajax empató en la Eredivise ante el Eagles en casa. Por tanto, un triunfo supondrá un empuje anímico para cualquiera de los dos equipos.