Marcelino, técnico del Villarreal, explica el desastre de la Champions League

El técnico del cuadro groguets trató de encontrar las razones a una nueva derrota de los suyos en La Cerámica ante el Ajax

El Villarreal ya está oficialmente eliminado de la Champions League tras la derrota de este martes ante el Ajax. Los de Marcelino se colocaron por delante peor una vez más, el fútbol fue cruel con los amarillos ya que en el primer tiempo dispusieron de varias ocasiones claras para irse al descanso con un marcador abultado. El Villarreal se despedirá de esta Champions League sin saber lo que es ganar en casa y con el peligro de terminar último en la fase de grupos si no saca algo positivo en la última jornada de la fase liga.

Marcelino, técnico del Villarreal, trató de encontrar los motivos a la diferencia de rendimiento del equipo en Champions League y en Liga: "Esto es fútbol. Hemos tenido bastantes partidos similares a este en la Champions". Además, sobre el partido en cuestión, habló de la importancia del portero del Ajax en el primer tiempo y la falta de contundencia propia en toda la Champions League: "Pudimos sentenciar en la primera parte y lo dejamos abierto. Su portero, en momentos clave, fue determinante. Metimos un buen gol en el inicio del segundo tiempo. Nos metimos el gol en propia puerta, pero tuvimos ocasiones para hacer el segundo. No decidimos bien en una acción y nos hicieron el 1-2. El partido era un toma y daca y nos ganaron. No hemos sido contundentes en esta Champions en nuestro campo porque hemos recibido nueve goles". Marcelino no quiso reprochar nada por el esfuerzo del equipo a pesar de la derrota: "No tengo nada que reprochar nada al esfuerzo del equipo. Esta competición nos ha demostrado una vez más que lo determinante que seas te lleva a ganar o no".

El incidente de la grada marcó el Villarreal

En el arranque del segundo tiempo, justo al lado de la grada, un operario de seguridad de La Cerámica tuvo que ser atendido, luego marcó el Villarreal y sin poder celebrar el gol, esa misma persona tuvo que ser nuevamente asistida por los servicios médicos hasta que fue llevada al interior del estadio. Marcelino recordó esa pausa en el juego como clave para la desconexión del equipo: "Nos metieron el gol, pasó el incidente en la grada y nos paramos. Después de esos hechos, coincidió el momento en el que nos costó. Tardamos en recuperar el gol, el rival nos empató. Fuimos a ganar, pero no acertamos y ellos sí. No es que nos dejáramos remontar, el partido fue un ida y vuelta y el rival aprovechó una de sus opciones para materializar la victoria".

El técnico del Villarreal habló sobre cómo puede afectar al equipo una nueva derrota en Champions League (la sexta en siete partidos): "Las victorias hay que disfrutarlas. Las derrotas nos entristecen pero no deben marcarnos dinámicas. No tengo nada que reprochar a los jugadores porque el esfuerzo ha sido enorme. Han tenido ocasiones para ganar y el rival nos ha generado menos. No hemos acertado y el fútbol es así. Sí creo que esta competición ha sido muy cruel con estos jugadores, pero son enseñanzas y a saber la dificultad que conlleva la Champions. Debemos centrarnos en la Liga e ir a ganar el último partido de Champions. Estamos decepcionados con los resultados, pero no hay reproche a la plantilla. Hay que pensar, hacer borrón y dentro de cuatro días tenemos un gran partido en La Cerámica".

La imagen de las gradas de La Cerámica la entiende Marcelino

Por último, no quiso entrar a valorar la imagen de La Cerámica cuando empezaron a vaciarse las gradas: "La afición viene o no si quiere o no. Si jugamos un partido de Champions y hay media entrada, es así. Habrá que ganar más partidos para llenar el campo. Esta plantilla se está ganando con su trabajo y resultados que el campo tenga una mayoría grande y a la vez que apoye al equipo. Podemos ganar o perder, pero está claro que va siempre. Por eso, tiene 41 puntos en Liga, además de competir en Champions. Estos jugadores se merecen un campo lleno y el apoyo de la afición, que es soberana y hay que respetarla".