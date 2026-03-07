Marcelino deja claro su requisito para renovar con el Villarreal

El técnico asturiano ha querido acabar con los rumores que hay sobre las condiciones que le está pidiendo a la entidad castellonense para continuar sentado en su banquillo

No va a poder conseguir desbancar a Manuel Pellegrini como mejor entrenador de la historia del Villarreal, quien logró un subcampeonato de Liga y disputar unas semifinales de la Champions League, pero sí se va a posicionar como el segundo en la tabla de los preferidos por la afición amarilla.

Marcelino García Toral está firmando otra temporada sensacional en el banquillo 'groguet' y tiene casi asegurada ya su plaza para disputar la próxima edición de la Champions League, por segundo año consecutivo.

La lucha por el tercer puesto con el Atlético de Madrid promete mantenerse hasta el final de curso, sobre todo, porque ambos equipos andan ya justos de gasolina. Pero tanto Simeone como el propio Marcelino quieren darse el gusto de ser considerado como el mejor de los mortales, teniendo en cuenta el favoritismo que siempre tienen Barcelona y Real Madrid.

De esta forma, son muchos ya los aficionados del Villarreal que andan ansiosos por ver renovar a Marcelino en los despachos de La Cerámica. Si en la primera etapa como técnico amarillo permaneció cuatro temporadas y no fue hasta la última cuando logró firmar su mejor resultados, como cuarto clasificado, ahora está a punto de hacerlo o superarlo en su segundo curso y medio, ya que aterrizó procedente del Olympique de Marsella en el ecuador de la 2023-2024, donde salvó al equipo del descenso y acabó dejándolo en una meritoria octava plaza.

Sin embargo, el técnico asturiano ha dejado claro en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche cómo está la situación suya para seguir sentado en el banquillo del Villarreal la próxima temporada. Por ahora hay buena sintonía por todas las partes, pero ha querido dejar claro lo que pedirá y lo que no pedirá, para acabar con la rumorología de estos últimos meses de la temporada para que no haya malentendidos.

"Ya lo dijo Tena, el director deportivo. Coincide con lo que digo yo habitualmente. Esperaremos a final de temporada y así será. Aprovecho para decir que jamás en 23 años de profesional he pedido, he exigido o he firmado un contrato de más de dos años", explicó.El técnico asturiano, ante las informaciones aparecidas en los medios sobre su futuro, indicó que "especular con el futuro del entrenador es desviar la atención e intentar influir a lo que le interesa al Villarreal, que es volver a clasificarse para la Champions".

Lo único importante sería ganar al Elche, sumar tres puntos y seguir así hasta final de temporada", concluyó.

Marcelino prefiere centrarse en el Elche

El técnico del Villarreal no quiere ser la víctima de la resurrección del Elche, por eso le exige máxima concentración a los suyos para un duelo que augura que no será fácil: "Lo veo como un partido entre dos equipos que necesitan ganar. Uno que quiere separarse de las posiciones peligrosas y otro que busca mirar hacia arriba. Cada uno buscará ganar con sus armas. Queremos ganar en casa. Sabemos que será difícil. Aunque logramos un resultado allí contundente y pudimos ganar, ellos generaron mucho peligro".

En este sentido y sobre la mala racha de resultados de su rival, Marcelino indicó que es un arma de doble filo: "No ha cambiado a pesar de no haber ganado. Cuando llevan tantos partidos, más probable es que se rompa la dinámica. Es un equipo similar. Los resultados son ajustados. Ha empatado mucho y eso te castiga a nivel clasificatorio. Pero es un equipo atrevido, vertical y asociativo. Tienen tres delanteros que suman entre los tres más de 15 goles. Tienen velocidad por fuera y se asocia mucho y bien. Te exigen mucho y defienden con marcas individuales".