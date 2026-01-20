Villarreal - Ajax: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 7 de la Champions League

El Villarreal, ya eliminado, busca despedirse de la Champions con una victoria ante un Ajax que aún mantiene opciones de clasificación y llega a La Cerámica obligado a sumar los tres puntos

El Villarreal CF afronta hoy un nuevo compromiso de Champions League con el objetivo de lograr su primera victoria en esta edición de la máxima competición continental. Actualmente, el conjunto amarillo se sitúa en la parte baja del grupo tras haber sumado únicamente un punto en seis jornadas, quedando ya eliminado de forma matemática. Hasta ahora, los de Marcelino solo han podido empatar un encuentro, mientras que en el resto de partidos han sido superados por sus rivales, quedándose sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Villarreal, eliminado pero con orgullo en juego

El equipo dirigido por Marcelino García Toral llega a este duelo tras caer derrotado en su último compromiso liguero ante el Real Betis, un resultado que prolonga una dinámica irregular en este tramo de la temporada. En el balance global, el Villarreal acumula cinco derrotas y una sola victoria, lo que ha provocado que el club haya centrado sus esfuerzos en LaLiga después de quedar también fuera de la Copa del Rey.

En clave europea, el Submarino Amarillo no ha conseguido trasladar su rendimiento doméstico a la Champions, mostrando fragilidad defensiva y falta de contundencia en momentos decisivos. Aun así, el choque ante el Ajax supone una oportunidad para cerrar su participación continental con una imagen más competitiva y ofrecer un triunfo a su afición en La Cerámica, donde el equipo intentará llevar la iniciativa desde el inicio.

El Ajax con la obligación de ganar

Por su parte, el Ajax visita Villarreal con un escenario muy distinto. El conjunto neerlandés aún mantiene opciones de clasificación, aunque para ello necesita ganar y estar pendiente de otros resultados. Los de Fred Grim han protagonizado una fase de grupos irregular, alternando buenos momentos con desconexiones que les han impedido asegurar su continuidad en la competición.

El Ajax suma tres puntos, logrados en su victoria ante el Qarabag, mientras que en el resto de encuentros no ha sido capaz de imponer su estilo con continuidad. Pese a ello, el equipo de Ámsterdam confía en su potencial ofensivo y en su experiencia europea para sacar un resultado positivo en un estadio exigente.

Posibles onces del Ajax - Villarreal en la jornada 7 de la fase de la liga de la Champions League

Villarreal: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona; Pépé, Comesaña, Thomas, Moleiro; Ayoze y Oluwaseyi.

Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Itakura, Lucas Rosa; Klaasen, Reger, Steur; Gloukh, Dolberg y Godts.

Villarreal - Ajax: fecha y horario de la jornada 7 de la Champions League

El encuentro de la jornada 7 de la fase de grupos de la Champions League entre Villarreal y Ajax está programado para el martes 20 de enero, a las 21:00 horas, en el Estadio de La Cerámica.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 7 de la Champions League entre Villarreal y Ajax

El Villarreal - Ajax de la jornada 7 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 2.

¿Cómo seguir online el Villarreal - Ajax, encuentro de la jornada 7 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Villarreal - Ajax de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de La Cerámica. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.