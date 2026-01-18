Marcelino se lamenta por Pedraza, se queja de "no fue ni falta" y zanja: "Ganó el más contundente"

Aunque el asturiano da "la enhorabuena" a "un buen equipo" como el Betis, entiende que "el segundo tiempo estaba controlado" y que fue "un partido igualado"

Para el técnico del Villarreal CF, "el partido fue bastante igualado y, por detalles, se decidió", recordando que, en el primer tiempo, gozaron de "dos ocasiones bastante claras, más llegadas con ventaja" en las que no fueron "capaces de dar el último pase", aunque admite que "el Real Betis también tuvo una a balón parado, pero más dominio quizás por fases", con "algunas pérdidas" visitantes "en iniciación", si bien Marcelino García Toral percibía "peligro". En el segundo tiempo, pese a entender que estaban "dominando", su rival se adelantó tras "un despeje malo; luego, ellos juegan un buen pase interior, que eso lo hacen muy bien desde su lado derecho, un despeje y un gol".

Con todo, el de Careñes añadía que se repusieron bien y tuvieron "el empate con Buchanan en un mano a mano que sacó muy bien su portero", pero luego llegó "un error que se debe evitar" en los partidos: "Es obvio que no es la primera vez que nos pasa que nos quedamos con diez, y, en el fútbol actual, y cuando juegas contra buenos equipos, quedarte con diez significa en la mayoría de los casos no ganar. Creo que fue una acción bastante evitable cuando quedaban 15 minutos. Luego, el árbitro descontó seis, muchísimo tiempo por jugar, y creo que nosotros podíamos generar peligro. De hecho, creo que lo generamos luego al quedar con diez y ya todo ser más difícil, pero vino su segundo gol y tuvimos alguna acción. Me gustó la decisión y la valentía del equipo al quedarse con uno menos. Estoy satisfecho del trabajo y triste por la derrota".

La expulsión de Comesaña: "La acción es evitable y, luego, está la interpretación del árbitro"

"No la he visto como para analizarla bien. Yo creo que la acción es evitable y, luego, está la interpretación del árbitro; si es roja, si es amarilla, pero, bueno, él decidió sacar roja. A nosotros en un codazo se le partió la nariz a un futbolista y no fue ni falta. Bueno, pues el árbitro decide, toma decisiones, y no tenemos nada que decir, yo no tengo nada que decir. Sí que tengo que decirnos, autoexigirnos, que en partidos importantes no es la primera vez, en concreto la cuarta, que nos quedamos con diez futbolistas, y debemos evitar esa situación. El control del partido yo creo que lo tuvimos bastante bien, el rival nos generó muy poco (...) Es cierto que ellos arriesgaban mucho en situaciones de uno contra uno, pero tuvimos un remate en el área pequeña que sacó muy bien su portero, un remate de Gerard Moreno, llegadas como otras dos de Tajon Buchanan por banda... El Betis sí que nos generó una situación de peligro también a balón parado, pero creo que estaba controlado bien el segundo tiempo. Ellos lo aprovecharon, porque son buenos futbolistas y sabemos que es un equipo certero, que no le puedes conceder; lo sabíamos y lo hablamos. Por ejemplo, en el pasado partido contra el Elche, y entonces ellos tienen buenos futbolistas, decisión, aprovecharon las ocasiones y hay que darles la enhorabuena".

Pérdidas de balón en la salida

"Hay dos formas cuando te presionan alto y, si nosotros tomamos esos riesgos, tenemos que ser precisos en el pase cercano o ganar los duelos en el lejano. En el lejano ganamos algunos, pero debíamos haber ganado más, y en el cercano ser un poco más precisos para tener un poco más de fluidez. Luego también tomar buenas decisiones, que en algún caso no tomamos las más correctas; unas veces fue por toma de decisión y otras, por precisión. Pero no podemos renunciar a lo que creemos que hacemos. Jugamos contra un equipo que viene a presionarnos a pares, que sabemos que si atraemos, luego tenemos campo libre, como así lo tuvimos en varias opciones. También ellos ganaron duelos con solvencia, porque son buenos futbolistas y tienen buen equipo. Mi sensación es que fue un partido muy igualado, en el que el equipo que fue más contundente se lleva la victoria".

La lesión de Pedraza

"No sé, tendrán que valorar los médicos, pero tuvimos que hacer el cambio porque estaba mareado y la nariz con el tabique roto".