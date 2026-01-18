Fornals, ya sin grapas, lo tenía claro: "Alguien tenía que pagar los platos rotos de las dos ocasiones que había fallado"

El castellonense achaca a la molesta fijación de su cabeza que desperdiciara dos oportunidades muy claras en Oviedo y en Copa ante el Elche

No quiso valorar el triunfo Pablo Fornals en zona mixta como ex jugador del Villarreal, sino "como jugador del Betis", ya que el 2-0 le dejó "muy contento por todo, por el partido, por el gol, por cómo se ha dado la noche y por ganar" tras "una semana con sutura en la cabeza" tras un codazo que recibió en Oviedo nada más arrancar y que, dice, afectó a su rendimiento: "Nada más quitármelas, sabía que el siguiente partido alguien tenía que pagar los platos rotos de las dos ocasiones que había fallado en los partidos anteriores por las grapas". Con la Premier pendiente de tentarle de nuevo, se está saliendo literalmente como verdiblanco.

La pregunta recurrente este sábado era sobre si se trató del mejor partido de la temporada en verdiblanco: "Bueno, puede ser, puede ser. Creo que es el más completo contra un gran rival, un equipo que en LaLiga está casi intratable, y creo que el Betis en defensa y en ataque ha hecho un partido muy serio hoy". Compartiendo escenario con Giovani Lo Celso, él más caído a la izquierda: "Somos dos jugadores muy versátiles, que los dos podemos ir dentro o por fuera. En eso ha estado también un poco el desconcierto del equipo rival, en no saber por dónde aparecíamos cuándo teníamos la pelota, con mucha libertad para movernos; muy contento de que haya salido bien ese experimento del míster".

Opciones de Champions League

"Bueno, eso lo decidirá nuestro buen hacer de aquí a final de temporada en LaLiga. Lo que sí tenemos que seguir es en esta línea de competir o intentar competir en todos los partidos de esta manera, porque así nos acercaremos a lo que todos queremos".

La selección y el Mundial

"Bueno, lo que le decía al compañero antes: estamos a mitad de enero, la convocatoria es en marzo, así que queda muchísimo. Ojalá que yo pueda seguir a este nivel o, incluso, mejor, para tener oportunidades de ir. Luego Luis de la Fuente es el que selecciona, el que decide quién va y, tanto si voy como si no, yo estaré muy contento conmigo mismo por todo el trabajo que estoy haciendo".

Los números de Pablo Fornals, estratosféricos

Con el de esta noche, que sirvió para sellar el triunfo por 2-0 ante el Villarreal, el ex pupilo castellonense Pablo Fornalslleva cinco goles y seis asistencias en 27 partidos oficiales, ya con casi 2.000 minutos a sus espaldas, jugando tanto de mediocentro creativo como de mediapunta. Este gran rendimiento le sirvió para volver tras cuatro años de ausencia a la selección absoluta. Por ahora, ha estado en la última citación y, con la 'Finalissima' como excusa antes del Mundial de 2026, ansía ser parte de la próxima.