El gran momento de Fornals no pasa desapercibido: la Premier League le tienta para volver

Varios clubes ingleses se han dirigido al castellonense para que retome en enero una andadura que le hizo vestir la camiseta del West Ham durante cuatro años y medio

Asentado como mediocentro, Pablo Fornals se ha convertido, de largo, en el futbolista más diferencial del Real Betis en la primera vuelta de la 25/26. Hasta el parón navideño, el castellonense suma 1.651 minutos, repartidos en 23 partidos oficiales, saldados con cuatro goles y cinco asistencias y media (el 'Cucho' Hernández merece por su toque de tacón la brindada a Ez Abde ante el CA Osasuna, que habría sido imposible sin la pelea del '8' en la línea de fondo con Alejandro Catena y el robo del esférico). Ante la acumulación de bajas por dentro, se echó el equipo a la espalda y, por ejemplo, desencalló El Gran Derbi del Ramón Sánchez-Pizjuán con un tanto de bandera. Un gran momento que no ha pasado desapercibido ni para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que lo llamó a filas el pasado noviembre cuatro años después, ni para los protagonistas más pudientes del mercado europeo.

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que la Premier League ha tentado ya al ex de Málaga CF y Villarreal CF para que retome la aventura iniciada en el verano de 2019 y cortada en febrero de 2024 con el West Ham, que lo ha recibido estos últimos días con cariño en su regreso al Olímpico de Londres durante las vacaciones navideñas para asistir al encuentro frente al Fulham. Aunque ha habido también rumores desde la Bundesliga, han sido en realidad varios clubes ingleses los que se han puesto en contacto con la agencia de Pablo Fornals y el propio Real Betis, de momento sin avanzar en las negociaciones con la formulación de ofertas formales, para conocer la predisposición del centrocampista de 29 años y las condiciones de un traspaso que, llegado el caso y en la tesitura actual, permitiría a los heliopolitanos recuperar con creces los ocho millones de euros invertidos en el mercado invernal de la 23/24.

La respuesta de Pablo Fornals y el Real Betis a los 'cantos de sirena' desde Inglaterra

Aunque la Premier League, por su loable reparto de los derechos televisivos, no necesita que un club del llamado 'Big Six' esté detrás de una propuesta para que ésta sea multimillonaria y, por ende, atractiva, este periódico ha podido saber que ni Pablo Fornals ni el dueño de sus derechos hasta el 30 de junio de 2029 se plantean un cambio de aires a mitad del presente ejercicio. En estos casos, sale más a cuenta no elevar nada a definitivo ni decir muy alto aquello de 'de este agua no beberé', aunque desde el entorno del castellonense y desde la planta noble del Estadio de La Cartuja cierran la puerta totalmente. De cara a la 26/27, todo se estudiará, pero, ahora, no. El futbolista y su familia están muy contentos en Sevilla, sintiéndose valorado y protagonista a las órdenes de Manuel Pellegrini, que le ha dado confianza hasta sacar todo su potencial, tanto en el doble pivote como en la media punta. Para el Real Betis se trata igualmente de un efectivo capital y clave del que no tienen previsto desprenderse a corto-medio plazo, incluso aunque llegara una oferta fuera de mercado.