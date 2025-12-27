Baño de masas de Pablo Fornals por parte de la afición del West Ham

Recibido en loor de multitudes por su ex equipo, apura sus vacaciones navideñas antes de regresar al trabajo el próximo martes en Los Bermejales

En noviembre de 2024, un grupo de aficionados del West Ham visitaron el Estadio Benito Villamarín para presenciar el Real Betis-RC Celta de Vigo, aunque les habría dado igual el rival o la ocasión con saludar a Pablo Fornals. El castellonense es una persona muy querida al este de Londres. Un cariño recíproco. No en vano, con la camiseta vinotinto conquistó uno de sus dos únicos títulos, pues el mediocampista fue campeón de Europa sub 21 en 2019 junto a los Dani Ceballos, Fabián Ruiz o Junior Firpo, además de levantar en 2023 la Conference League. Trece meses después, aprovechando las vacaciones navideñas, el '8' verdiblanco les ha devuelto la visita y presenciado desde el palco de autoridades (junto con el ahora lateral del Hoffenheim Vladimir Coufal y el ex portero David Martin) el duelo de los 'Hammers' ante el Fulham, disputado este 27-D en el London Stadium.

"Estoy muy contento de estar de vuelta, realmente feliz de estar aquí. Esta mañana, mientras desayunaba, veía el estadio desde lejos y no podía dejar de mirarlo", reconocía Fornals durante una entrevista con los medios oficiales del club inglés, instando luego a los hinchas a no dejar solo a los de claret y azul pese a las dificultades: "Les animo a que sigan respaldando al equipo. Tenemos una muy buena plantilla y los chicos están dando lo mejor de sí mismos". El próximo martes 30 de diciembre, después de ocho días completos de mini vacaciones navideñas, el ex de Villarreal CF y Málaga CF está llamado a filas para retornar a los entrenamientos con sus compañeros para preparar la visita del domingo 4-E al Santiago Bernabéu, donde les aguarda el Real Madrid y el de Castellón de La Plana tratará de confirmar su buen momento, cifrado en cuatro goles y cinco asistencias en 23 partidos, que le ha valido, entre otras cosas, una llamada de la selección absoluta.

Fornals no fue el talismán que necesitaban los 'hammers': tres derrotas seguidas y en zona de descenso

No trajo suerte Pablo Fornals a su ex equipo, ya que un gol de Raúl Jiménez en el minuto 85 daba los tres puntos este sábado al Fulham y hundía un poco más al West Ham en la clasificación de la Premier League. Son ya tres derrotas consecutivas para el cuadro 'hammer', que no ha marcado un solo tanto en las dos jornadas más recientes y lleva siete partidos sin ganar, lo que ancla a los de Nuno Espírito Santo en el decimoctavo puesto de la tabla clasificatoria, con 13 puntos, a cinco del Nottingham Forest (primero de los que se salvaría si terminara ahora el curso) y con el Burnley pisándole los talones (12 unidades) tras su empate contra el Everton.