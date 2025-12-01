Hasta Isco se rinde a Fornals: "A tus pies... Pídeme lo que quieras"

El '22' dejó un heredero en la media punta verdiblanca para el duelo cainita y quedó encantado con el resultado: "¡Qué manera de jugar al fútbol!"

La cara que se le quedó a Isco Alarcón tras el surrealista choque con Sofyan Amrabat a los dos minutos del Real Betis-FC Utrecht de la Europa League era un poema. Era su primer partido como titular tras su tercera operación del peroné izquierdo en dos años y, a las primeras de cambio, dos de los grandes pilares del Real Betis volvían a la enfermería sin posibilidad de jugar El Gran Derbi. El costasoleño había calculado casi milimétricamente los pasos en su recuperación para llegar a tope a la magna cita de rivalidad, mientras que el internacional marroquí apuró hasta el mismo domingo con la misma (mala suerte).

La imagen del '22' en muletas, recibiendo el cariño de la afición y de sus compañeros a la par que forzaba una sonrisa, helaba la sangre al beticismo. Por cuestiones de movilidad y de sentido común, el mediapunta no estuvo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, no como un Antony Matheus dos Santos que fue uno más en la expedición y que tuvo algún que otro encontronazo con los sevillistas en un palco privado. Tras el choque, que vio desde casa por la TV, Isco se deshacía en elogios hacia Pablo Fornals, en quien delegó la posición de 'enganche' para una cita tan importante. Si el '8' le mandaba todo su cariño desde la concentración de 'La Roja' hace nada, el de Arroyo de la Miel no se quedó atrás en su Instagram: "Estoy a tus pies. Pídeme lo que quieras. ¡Qué manera de jugar al fútbol!". No era para menos, tras la exhibición del ex del West Ham.

Unos números de aúpa, aunque él espera "que aún no se haya visto al mejor Fornals"

Con la humildad por bandera, la misma que le ha permitido hacerse imprescindible en una de las mejores plantillas del Real Betis que se recuerdan y volver a ser convocado por la selección española, insiste Pablo Fornals en que espera no haber alcanzado su cenit de rendimiento a sus 29 años (cumplirá 30 a finales de febrero). Sin embargo, con tres goles, cinco asistencias y dos casi asistencias en 14 partidos (le tienen que contar algo forzosamente el robo de balón a Catena que luego el 'Cucho' dejaría en bandeja para Ez Abde, que peinó a medias con Kike Salas su saque de falta en El Gran Derbi para que Altimira lo sentenciara), por ahí andará la cosa.

El perfil especializado en estadísticas @LaLigaenDirecto desvela que, incluso sin contar esas dos participaciones decisivas en sendos tantos de sus compañeros, nadie supera al indiscutible MVP del primer duelo cainita de la temporada en número de responsabilidad en goles ligueros verdiblancos (3+4, como los 5+2 de Juan Camilo Hernández), quedando sus ocho (y los del punta colombiano) sólo por detrás de los nueve del extremo marroquí y Antony Matheus dos Santos en el global que incluye Copa del Rey y Europa League. Volviendo al torneo doméstico de la regularidad, el castellonense figura en el 'Top 10' de métricas sobre pases decisivos (4), pases que generan ocasión (25), pases en el 1/3 final de campo (85), pases progresivos (101) y acciones de gol creadas (58).