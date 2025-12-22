Bartra y Fornals brindan por "la guinda" que todos merecían en La Cartuja
El central, orgulloso de "un 2025 bonito y histórico" en el que han "forjado un grupo ganador y ambicioso", mientras que el centrocampista admite haberse "liberado con el 2-0" y merecer "algún gol más"
"Estoy muy contento, porque creo que ha sido un 2025 muy bonito y también histórico. Hemos cumplido objetivos, hemos logrado metas tanto a nivel colectivo como a nivel personal algunos jugadores, de cumplir con rachas importantes también en Europa, alcanzando cosas importantes, así que teníamos que cerrarlo con una guinda que era ganando, porque al final creo que hemos forjado un grupo ganador, un grupo ambicioso, y merecíamos cerrarlo de esta manera", explicaba en zona mixta un Marc Bartra que tiene claro lo que desea para 2026: "Yo le pido mucha salud, que el trabajo y lo demás ya lo pongo yo. Me he encontrado un año muy bueno en ese aspecto y sé que, cuando hay, todo cae por su propio peso y va como uno quiere. Y, sobre todo, poder aportar alegrías a toda nuestra gente, nuestras familias, que están siempre ahí, y también a todos los béticos, que se merecen que les demos esas alegrías, que se merecen que ahora cuando se cumplen Navidades, que estén orgullosos, que se sientan orgullosos del equipo, del Betis y de todos".
¿Se le hace corto 2025?
"Sí, es verdad que creo que hoy se ha notado un Betis ambicioso, un Betis que quería más, que metía un gol y quería otro, y creo que esa mentalidad es algo que hemos forjado durante años, no es algo de hoy; es algo que creo que hemos forjado durante mucho tiempo, con un grupo y con ADN también ganador, luchando por todos los partidos. A veces no se dan, porque al final también hay rivales y tienen mucho nivel, pero hoy se ha dado".
Canales
"Sí, bonito, bonito; lo pudimos ver en la ciudad deportiva. Recordamos momentos también buenos. Creo que con él he coincidido desde la sub 17 hasta un montón de años también en el Betis. Le tengo muchísimo aprecio, y es bonito que también la afición que se acuerde y, de esa manera, homenajeándole el club. Cuando estamos jugando, cuando trasciende de verdad y cuando dejas huella buena en un club, es de lo más bonito que puedes quedarte".
Un 2026 ilusionante
"Es verdad que siempre decía 'igual cuando empecemos a encadenar años en Europa...'. De un día para otro no se forja esa estabilidad, y creo que ahora venimos de un bagaje de unos años que se nota que estamos creando algo bonito y algo bueno, y viene un 2026 esperanzador pero también un 2026 en el que hay que seguir trabajando y sabemos que tenemos margen de mejora, que queremos más, que va a haber seguramente momentos duros, pero que durante este tiempo atrás hemos demostrado que hasta en los duros hemos dado la cara, y yo me quedo con eso y creo que puede ser un 2026 muy bonito".
Personal
"Me estoy encontrando en uno de los mejores momentos de mi carrera, a nivel físico y a nivel mental, en cuanto a experiencia. Creo que es muy bonito poder disfrutar cuando llevas tantos años y saber que te encuentras bien físicamente, que puedes jugar 3-4-5 partidos seguidos. El año pasado, hasta la final de Copa, jugando casi 13 y me siento muy bien y también es un año importante que al final podemos conseguir cosas bonitas; ¿Año de Mundial? Yo voy a mis objetivos y a mis cosas, y aportando mi granito al equipo, que es a lo que me debo, y a hacer el Betis más grande ya de lo que es".
Fornals: "El 2025 ha sido para enmarcar"
"Estamos muy satisfechos, jugando y ganando en casa ante nuestra gente y con una iniciativa tan bonita como la de los peluches. Entiendo que todo el mundo ha disfrutado hoy aquí. El equipo ha estado en la primera parte muy bien; sabíamos que ellos a balón parado y en transiciones son peligrosos. Cuando hemos metido el segundo, nos hemos liberado. Podía haber sido alguno más. Ganar 4-0 al Getafe CF no es fácil para nada. No creo que muchos equipos lo consigan. Contentos de haber sido nosotros", apuntaba en los medios oficiales del club un Pablo Fornals que insistía en el mantra que tantos éxitos le ha dado hasta ahora: "A pesar de que el año pasado empezó con la lesión y con dudas, una vez me recuperé el 2025 ha sido para enmarcar. Espero que no hayamos visto aún al mejor Fornals".