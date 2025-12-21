Aitor Ruibal: "El míster me conoce mejor que nadie; me ha pedido lo que he hecho, ni más ni menos"

El catalán, habitual lateral, volvió a su demarcación de antaño como atacante y suplió a la perfección a Abde participando en tres de los cuatro goles ante el Getafe

"Muy agradecido siempre, con ovación o no, a esta afición. Un partido así es gloria para que ellos lo disfruten; se lo merecen", explicaba en la 'flash interview' con la compañera de DAZN un eufórico Aitor Ruibal, indiscutible MVP del 4-0 del Real Betis ante el Getafe CF, en el que participó activamente en tres de los goles: primero, cabeceando a la red un gran centro de Antony Matheus dos Santos para el 1-0; luego, aprovechando el rebote en el palo de un zurdazo del brasileño para ponerla imposible para David Soria; y, a continuación, disparando desde la frontal para forzar el mal despeje del meta azulón, que, a la segunda, pues no atinó Marc Roca, mandaba a la red el 'Cucho' Hernández.

Protagonista muy a su pesar del cartel de la previa, con el que su club quiso mandarle un guiño tras los insultos homófobos recibidos en Vallecas, el de Sallent de Llobregat actuó en una posición más acorde a la de sus inicios, supliendo a un Ez Abde que, junto a Amrabat, ha debutado hoy con Marruecos en la Copa de África, respondiendo a la perfección el 'chico para todo' de Manuel Pellegrini, que recogió el testigo de Javier Aguirre en el CD Leganés, quien reconvirtió al delantero en carrilero, y lo ha utilizado más en defensa (siempre de cuatro y no de cinco, como el 'Vasco', incluso a pie cambiado en ocasiones). "El míster me pidió que hiciese mi trabajo. Me conoce mejor que nadie, porque son seis años ya aquí con él. Me ha pedido lo que he hecho, ni más ni menos. Y yo, feliz", sentenciaba el '24'.

Uno de los capitanes verdiblancos no quiere abusar: "Creo que no puedo pedir más"

"No se está acostumbrado a verme tan arriba, pero es donde he jugado toda la vida. Atrás tengo que estar más concentrado y esto me nace un poquito más... Estoy muy contento, qué te voy a decir", añadía Ruibal sobre la posición en la que, sin duda, se siente más cómodo, tras aterrizar en el filial verdiblanco como delantero centro y ser reubicado con José Juan Romero en banda ante el despertar anotador de Loren Morón. Ahora, visto lo visto, no quiere abusar: "A 2026 le pido que mejore un poquito más... No sé qué pedir. Estoy donde quiero, con quien quiero (con mi hijo, mi mujer y mi familia), en el club que más quiero, así que creo que no puedo pedir más".