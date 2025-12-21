El Betis responde al insulto homófobo a Aitor Ruibal con el aplaudido cartel del Betis - Getafe

El club verdiblanco ha empleado el cartel del partido de hoy para silenciar la homofobia demostrada nuevamente tras el Rayo-Betis con las uñas del catalán como protagonistas

El pasado lunes, a la conclusión del partido entre el Rayo Vallecano y el Betis, quedó de manifiesto que todavía queda trabajo por delante para erradicar de los campos de fútbol y de la sociedad en general actitudes y comentarios homófobos.

De este modo, Aitor Ruibal sufrió un capítulo desagradable de esta índole mientras atendía a los medios a pie de campo, pues en plena entrevista le lanzaron desde la grada un ataque homófobo. Así, se pudo escuchar perfectamente que un aficionado le pedía que se pintara las uñas a la par que le llamaba 'maricón', a lo que el futbolista del Betis respondió de manera inmediata mientras levantaba la mano.

"Ale, homófobo", replicó Ruibal, que acto seguido señaló: "Da igual. Esto me pasa en todos los partidos, así que no pasa nada. No hay que hacer bola”. Tanto él como Borja Iglesias ya denunciaron en 2023 este tipo de ataques por llevar un bolso y las uñas pintadas en la boda de un integrante del cuerpo técnico.

El Betis utiliza el cartel del partido para defender los derechos humanos ante la homofobia

El Betis, siempre muy protector con sus futbolistas y de los derechos humanos, ha empleado el cartel habitual que publican a primera hora en día de partido para respaldar al canterano y, sobre todo, para silenciar con ingenio las voces retrógradas que, por desgracia, todavía campean en sus anchas en los recintos futbolísticos.

De este modo, Ruibal es el protagonista del cartel, con un primer plano de su rostro mirando hacia el frente y mostrando el reverso de sus manos, lo que permite que se aprecie a la perfección que tiene pintadas las uñas de los diez dedos y no de cualquier manera.

Y es que las utiliza como lienzo para la frase que emplea en vísperas de cada encuentro el equipo de comunicación del club en redes sociales: "Hoy es día de Betis". Así, con colores verdiblancos se manda un mensaje claro a todos aquellos que desprecian los derechos de los seres humanos y llevan sus conductas discriminatorias al ámbito del deporte.

Las redes sociales aplauden el gesto del club verdiblanco

Una iniciativa que ha sido muy aplaudida en redes sociales, con múltiples respuestas agradeciendo que el club se posiciona tan claramente con un mensaje inclusivo y completamente necesario a tenor de que todavía hay que soportar este tipo de comentarios que, por fortuna, cada vez son más aislados, si bien hay que seguir remando en la misma dirección para erradicarlos completamente. Sin duda, este cartel es un paso al frente para terminar con la homofobia en los terrenos de juego.