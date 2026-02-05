Puntos, uno a uno, del Betis contra el Atlético de Madrid: El sueño de la Copa acaba en pesadilla

Los hombres de Pellegrini se despiden del torneo copero tras ser superados por un Atleti muy superior y que dejó la eliminatoria sentenciada al descanso; los verdiblancos corrieron muchísimo detrás del balón sin conseguir robar ni crear peligro

El Betis despertó del sueño de la Copa en una pesadilla de noche ante un Atlético de Madrid muy superior y que no dio opción alguna a los hombres de Pellegrini de estar en el bombo de este viernes. Los verdiblancos estuvieron todo el partido persiguiendo sombras, y no fue porque no presionaran, pero no acertaban a arrebatarle el balón a los de Simeone, que mostraron también su mejor versión de la temporada. Estas son las notas de los futbolistas del Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey:

Adrián: 2

Partido para olvidar del meta verdiblanco. Un duelo de este nivel requiere de un meta más metido en ritmo como pudieran ser Álvaro Valles o Pau López. Pudo hacer más, o al menos algo diferente al saltar a la desesperada en el primer gol a saque de esquina cuando intenta salir de su portería para despejar el balón y se encuentra con el remate de Hancko. En el segundo y tercer gol es verdad que poco puede hacer ya que son tiros francos y ajustados, pero en el cuarto hinca se viene abajo para hincar rodilla antes de tiempo dejando el espacio a Griezmann. En el quinto sacó el pie para quitárselo al galo aunque Almada cogió su rechace.

Aitor Ruibal: 4

De lateral o de delantero centro, el canterano siempre se deja todo en el campo. Mucho trabajo para el catalán con un Lookman muy vertical y más rápido que él, al que intentó contrarrestar con casta pero no fue suficiente. Sufrió muchísimo en su banda y la segunda parte jugó como delantero en lugar del Chimy. A punto estuvo de pescar una pero Hancko se la quito de los pies.

Bartra: 4

Providencial al cruce ante Griezmann para evitar un disparo franco del galo ante Adrián aunque como su compañero, sufrió muchísimo con las combinaciones rojiblancas y echó una mano en la cobertura a Ruibal con Lookman. Fue sustituido al descanso.

Diego Llorente: 4

Como su compañero de zaga, no tuvo su mejor día. Griezmann no estará en sus mejores años pero tiene la inteligencia intacta para hacer que los centrales salgan de sitio y crearles peligro. Llorente cayó en la trampa en la primera parte.

Valentín Gómez: 4

El argentino volvió a actuar como lateral izquierdo y si bien tuvo menos trabajo que Ruibal en la derecha, Giuliano también le exigió de lo lindo siendo un futbolista incómodo y difícil de parar.

Marc Roca: 3

Perdido y desesperado. El centrocampista no pudo brillar con el balón y tampoco fue capaz de parar al rival con alguna falta. Superadísimo en todo momento.

Deossa: 4

Su buen partido ante el Valencia tuvo premio con otra titularidad en Copa, pero el colombiano sufrió muchísimo, como todos sus compañeros a decir verdad. Su buen despliegue físico no fue suficiente para robar balones a los rivales. Antes de ser cambiado al descanso tuvo una buena ocasión con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del poste y otro más desviado.

Antony: 4

Hasta la casi la media hora de juego no pudo hacer de las suyas, con un sublime toque para marcharse de Ruggeri y poner el pase de la muerte que al final Deossa mandó fuera. Poco para lo que se espera de él, aunque es cierto que en la segunda parte tuvo más protagonismo, también porque el Atlético contemporizó esfuerzos.

Fornals: 4

Lo intentó de todas las maneras, el castellonense siempre ofrece una solución de pase pero tuvo mucho desgaste en la presión. Totalmente asfixiado por la superioridad colchonero en la parcela ancha aunque pudo robar un buen balón a Pubill que luego el Chimy desaprovechó.

Ez Abde: 5

Se le soltaron los cordones de la bota en el primer minuto y tras atarselos no tardó en buscar la portería de Musso con un derechazo desde lejos que a punto estuvo de convertirse en un golazo, previa control de pecho orientado incluido. Pero prácticamente ahí quedó su peligro ofensivo, el marroquí se acabó diluyendo como el resto del equipo con el paso de los minutos.

Chimy 'Ávila': 2

De nuevo el delantero titular elegido ante la lesión del Cucho pero no tuvo su noche. El argentino no pudo con la defensa colchonera y la única ocasión en que recibió dentro del área con ventaja, tras el rasbalón de Pubill, la acabó perdiendo por un mal control. Al descanso se quedó en el vestuario.

Ángel Ortiz: 4

El canterano saltó al campo tras el descanso y también sufrió con Lookman y Ruggeri. No era un día para brillar en ataque tras el 0-3 y sí más para cumplir con el expediente.

Fidalgo: 4

El fichaje invernal del Betis saltó al descanso con la intención de dar aire fresco al ataque pero lo cierto es que no lo logró porque si bien el Atleti bajó el ritmo, nunca dejó que el Betis se metiera en el partido.

Natan: 5

El brasileño fue el tercer de los cambios en el intermedio y dio más empaque a la defensa aunque el ataque rojiblanco bajó las revoluciones.

Riquelme: Sin calificar

El exrojiblanco volvía de su lesión y tuvo casi 15 minutos por delante aunque apenas pudo tener oportunidades de crear peligro, ya que el balón fue del rival.

Altimira: Sin calificar

El centrocampista sustituyó a un agotado Fornals y sostuvo el equipo con más presencia en el centro del campo, pero sin poder ganar la posesión.