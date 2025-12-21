Betis - Getafe, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 17 entre béticos y azulones desde La Cartuja...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en La Cartuja a partir de las 21:00 horas entre Betis y Getafe...

A la espera de conocer las alineaciones titulares de ambos equipos, aquí os dejamos los posibles onces de Betis y Getafe, por nuestro compañero Álvaro Palomo.

A las 20:00 horas debuta Marruecos en la Copa África, y lo hará con Amrabat como titular y con Abde en el banquillo. Os lo cuenta nuestro compañero Óscar Murillo.

Pellegrini sigue dando continuidad en el once a Ortiz en el lateral derecho tras su buen partido de Copa ante el Murcia, y también a Aitor Ruibal como extremo izquierdo. Así pues, tanto Bellerín como Riquelme deberán esperar su momento desde el banquillo. Vuelve al once Marc Roca, ya recuperado.

Por su parte, Bordalás ha remodelado casi por completo el once que cayó en Copa contra el Burgos, en el que sólo se mantienen en La Cartuja el lateral diestro Nyom y el delantero Borja Mayoral, que estará acompañado en el ataque por Adrián Liso.

Momento ahora para un bonito homenaje a Sergio Canales, ex del Betis, que va a recibir el cariño de toda la grada de La Cartuja...

El Betis recibe al Getafe para cerrar el año en La Cartuja en un duelo de estilos y un clásico de los banquillos entre sus respectivos técnicos, el chileno Manuel Pellegrini y José Bordalás, que los verdiblancos afrontan para no descolgarse de las posiciones europeas y los azulones para dar el salto desde la zona media de tabla.

Ambos llegan al duelo con sensaciones encontradas tras la clasificación copera del Betis frente al Murcia y la eliminación del Getafe ante el Burgos. Los dos tienen la intención compartida de irse de vacaciones con los deberes hechos tras el empate bético de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano (0-0), que supo a poco, y la derrota del Getafe ante el Espanyol (0-1).

Pellegrini cuenta con las ausencias de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, y del congoleño Cédrick Bakambu, en la Copa de África, además de los lesionados Isco Alarcón, Júnior Firpo y Diego Llorente; eso sí, recupera para su centro del campo a Mac Roca, que ha superado un esguince en el hombro. Por su parte, Bordalás no podrá contar con cuatro jugadores: David Cordón Mancha 'Davinchi', lesionado de larga duración, Abdel Abqar, caído durante el choque frente al Burgos, y Abu Kamara y Coba Gomes, que entraron en la enfermería en la víspera del partido de Copa.