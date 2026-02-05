El RC Celta le dijo "no" al Ajax

Marco Garcés, director deportivo del equipo gallego, ya desveló que se pudo evitar la marcha de algunos de sus jóvenes talentos durante la recta final del mercado de fichajes de invierno. Uno de los que tuvo propuestas interesantes fue el centrocampista Hugo Sotelo

El RC Celta ha realizado un mercado de fichajes de invierno en el que ha podido retener a todos sus talentos de la cantera. No ha sido por falta de ofertas sino más bien porque el club gallego se ha mostrado firme y ha conseguido evitar la fuga de sus canteranos. Uno de los equipos que recibió una propuesta negativa por parte del RC Celta fue el Ajax de la Eredivisie de Países Bajos que se lanzó a por el prometedor Hugo Sotelo en los últimos instantes del pasado mercado invernal.

El RC Celta rechazó la oferta del Ajax por Hugo Sotelo

Hugo Sotelo, centrocampista del RC Celta, fue uno de los futbolistas que pudo abandonar el club gallego en los últimos momentos del recién cerrado mercado de fichajes de invierno. El Ajax presentó una propuesta por el canterano, de 22 años, pero el RC Celta dijo que no al club de Países Bajos según ha informado Radio Galega.

El RC Celta se hizo fuerte y mantuvo a uno de sus jóvenes valores. No hay que olvidar que el equipo que entrena Claudio Giráldez, tras el traspaso de Fran Beltrán y la cesión de Damián Rodríguez, se ha quedado con Miguel Román, Ilaix Moriba, el propio Hugo Sotelo, y con Matías Vecino, fichado a última hora, para cubrir la posición de centrocampista en lo que resta de temporada.

Marco Garcés, director deportivo del RC Celta, ya confirmó hace unas horas que el club había podido evitar alguna marcha de algunos de sus mejores futbolistas en este mercado de invierno, siendo una de ellas, ahora que ha transcendido, la de Hugo Sotelo. "Hubo ofertas por muchos jugadores que son piezas importantes y logramos mantenerlos aquí y mantener la competitividad de la plantilla. Incluso ayer, con el mercado español cerrado, se recibieron algunas ofertas. Hubo bombazos del último día que pudimos esquivar".

Hugo Sotelo es una pieza importante en el RC Celta de Claudio Giráldez

Hugo Sotelo es uno de los futbolistas de presente y de futuro del RC Celta. A sus 22 años, el centrocampista se ha consolidado como una pieza importante en el equipo que entrena Claudio Giráldez con el que esta temporada ha disputado 21 partidos y 1.104 minutos.

Tasado actualmente en 9 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt, el RC Celta no tiene pensamientos de malvender a un futbolista que tiene bien atado hasta el 30 de junio de 2028 que es cuando finaliza su contrato con el equipo gallego.