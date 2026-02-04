Los "bombazos" que ha rechazado el Celta de Vigo y sus ofertas de renovación: optimistas con Iago Aspas

El director deportivo celeste, Marco Garcés, analizó un mercado de enero del cual cree que salen "fortalecidos", destacando además que ya trabaja en la ampliación de contrato de varios integrantes del actual plantel

El Celta de Vigo cerró el mercado de enero con dos refuerzos en el último día del plazo. De un lado, el uruguayo Matías Vecino ha arribado para reforzar el centro del campo ante la salida de Fran Beltrán al Girona y la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, mientras que sobre la bocina se alcanzó un acuerdo con el Elche para la incorporación de Álvaro Núñez. La llegada del lateral derecho era algo en lo que se trabajaba de cara a la próxima campaña, pero finalmente se aprovechó la oportunidad para incorporarlo ahora, quedando en el tintero el fichaje de un extremo como sustituto de Bryan Zaragoza, para lo cual se recibió el ofrecimiento del suizo Joel Monteiro.

Pocas opciones de retener a Fer López

Pese a esta última tarea pendiente, el director deportivo celeste, Marco Garcés, se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado en la recién concluida ventana invernal, en la que Claudio Giraldez siempre puso como máxima "no salir debilitados". Así, el mexicano cree que la plantilla sale "fortalecida", dejando entrever que será difícil retener a Fer López más allá del 30 de junio, cuando finaliza su cesión por el Wolverhampton. “Intentamos todo tipo de opciones, al final conseguimos que venga seis meses y hay que disfrutarlo cada partido. Supongo que querrán contar con él para el año que viene”.

Ofertas importantes hasta el último día

Además, el responsable de la planificación del Celta desveló haber recibió importantes propuestas económicas por varios miembros del plantel que no fueron aceptadas para no mermar la fortaleza del bloque. "Hubo ofertas por muchos jugadores que son piezas importantes y logramos mantenerlos aquí y mantener la competitividad de la plantilla. Incluso ayer, con el mercado español cerrado, se recibieron algunas ofertas. Hubo bombazos del último día que pudimos esquivar", explicó, haciendo mención aparte a la marcha de Bryan Zaragoza a la Roma tras llegar a un acuerdo con el Bayern Múnich para romper su cisión, lo que deja 3 millones de euros como compensanción.

Los beneficios que deja la salida de Bryan Zaragoza

"Lo de Bryan Zaragoza no fue del último día, pero fue cercano y era lo mejor para todas las partes. Bryan lo hizo bien. Nos informó y deja dinero en el club. Revalorizamos los activos y, en este caso, generamos dividendos para el club. Se inició el 26 de enero y se cerró en cinco días, fue una operación complicada con tres clubes. El Bayern no tenía opción de resolver la cesión con un monto señalado. Fue una negociación complicada desde cero, intensa. El Bayern es el que paga al Celta. Él cobró hasta que estuvo aquí y, recordando, no creo que haya hecho concesiones financieras para salir", explicó.

La marcha del andaluz, en cualquier caso, deberá ser suplida por canteranos como Ángel Arcos, Óscar Marcos o Hugo González, como reconoció el propio Garcés, pues aunque se tanteó firmar a un relevo, se optó finalmente por reforzar el centro del campo "Buscamos en todas las posiciones, porque no sabíamos dónde íbamos a perder piezas. Se valoró que era más importante traer un mediocentro con las características de Vecino", señaló sobre el uruguayo, de quien alabó su esfuerzo económico para aterrizar en Vigo.

El esfuerzo económico de Matías Vecino y Álvaro Núñez

"Con tantas piezas que se movían al final, reaccionamos bien y fuimos capaces de solventar rápido la situación. Él tenía seis meses más de contrato en la Lazio, tuvo que renunciar a dinero y nosotros tenemos que poner una parte. Nos brinda muchas cosas que necesitábamos”, apuntó sobre el charrúa, expresándose en parecidos términos a Álvaro Núñez, por el que el Celta ha pagado un millón de euros para adelantar su fichaje.

“Es un gran jugador, con Álvaro reforzamos de manera importante la plantilla. Renunció a mucho dinero para poder venir, nosotros también pusimos dinero y estamos muy contentos de que esté aquí. Es un refuerzo importante para el equipo”, destacó, refiriéndose además a la pubalgia que le dejó fuera de los últimos partidos en el Elche y que ha hecho que en el club franjiverde duden de su compromiso: "Estuvo tres semanas parado, prácticamente no entrenó nada, simplemente en el gimnasio. Ayer hicimos las pruebas médicas, parece que hay una evolución positiva”.

Las ofertas de renovación: Mingueza, Starfelt, Marcos Alonso, Pablo Durán... y Aspas

Además, Garcés no quiso catalogar a Álvaro Núñez como el sustituto de Mingueza, que también tuvo la oportunidad de marchar a la Juventus y seguirá hasta final de temporada, cuando muy posiblemente hará las maletas como agente libre. “Mingueza tiene una oferta de renovación de nuestra parte, pero es verdad que vamos a tener un mercado de verano bastante ocupado y ya hemos empezado a solucionar el próximo mercado desde este”, afirmó al respecto.

Además, hay otros fretes abiertos en el capítulo de renovaciones, con varias conversaciones abiertas, como detalló el director deportivo celeste. “Con Starfelt ya empezamos a hablar. Hay buena predisposición de ambas partes. Marcos Alonso, Aspas y Mingueza también tienen ofertas en su escritorio que estarán considerando. También con Pablo Durán ya empezamos las negociaciones para su renovación, aunque todavía no le hicimos oferta. Esta misma semana nos sentaremos a hablar. Se lo merece". sobradamente”, comentó.

Tranquilos con Claudio Giráldez

De todos los casos, el que más expectación genera en la afición es de Iago Aspas, que medita su retirada, si bien Garcés se muestra optimista. "Tiene una oferta abierta. Él está valorando su decisión de continuar, que no pasa por lo económico. Yo creo que se va a quedar otro año”, destacó, desvelando también que no se ha sentado aún con Claudio Giráldez para ampliar su contrato. “No iniciamos conversaciones para renovarle. Le queda año y medio, en cualquier momento nos sentaremos a hablar”, sentenció.