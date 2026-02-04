Osasuna anuncia un contratiempo importante para la visita al Celta de Vigo en Balaídos

Alessio Lisci ha dirigido una nueva sesión de cara al choque contra los de Claudio Giráldez este viernes, en el que no podrá estar Jon Moncayola, uno de los jugadores claves y con más minutos del equipo navarro

Osasuna sigue preparando el encuentro del próximo viernes ante el Celta de Vigo, que abrirá la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Tras el empate ante el Villarreal en El Sadar, los de Alessio Lisci ponen el foco en el importante partido de Balaídos frente a los de Claudio Giráldez. Sin embargo, el técnico italiano ha contado en el entrenamiento de hoy con la baja de Jon Moncayola, una pieza capital en el once del equipo navarro y que se quedará fuera de la convocatoria para el choque de este fin de semana, siendo una baja determinante.

Moncayola, pieza clave en el once de Alessio Lisci

Moncayola vive su séptima temporada como jugador de Osasuna liderando el centro del campo del equipo de Alessio Lisci. El jugador de 27 años es capital en el once del técnico italiano y así lo ha demostrado a lo largo de esta temporada en LaLiga EA Sports, donde tan solo se ha perdido un partido, ante el Oviedo. Además, el futbolista de Navarra ha sido importante en los últimos metros, ya que ha repartido cuatro asistencias en 21 jornadas del campeonato doméstico. Sin embargo, uno de los pilares del cuadro rojillo tendrá que ausentarse nuevamente esta campaña y quedarse fuera de la convocatoria para visitar al Celta de Vigo en Balaídos. Por un lado, el club ha informado de las novedades en el entrenamiento de hoy: "El Club Atlético Osasuna se ha ejercitado esta mañana en Tajonar en una sesión con menor carga de trabajo, como es habitual a dos días de un encuentro, para ultimar la preparación del encuentro ante el Real Club Celta".

En este sentido, Osasuna ha informado que "el equipo dirigido por Alessio Lisci ha desarrollado la primera parte del entrenamiento a puerta cerrada, con ejercicios de activación y trabajo de balón parado, y posteriormente ha completado la jornada a puerta abierta con fútbol-tenis". De esta manera, la mala noticia para la plantilla llegaa a continuación: "No ha podido participar en el entrenamiento Jon Moncayola a causa de un cuadro respiratorio, lo cual le impedirá estar disponible para el partido que se disputará el viernes en el Municipal Abanca-Balaídos. Por su parte, Iker Benito ha proseguido con su trabajo individual.

Moncayola, segundo partido ausente esta temporada en LaLiga EA Sports

Por ello, Alessio Lisci podría optar ante el Celta de Vigo por un doble pivote formado por Moi Gómez y Lucas Torró, ante la ausencia de Moncayola para la visita a los de Claudio Giráldez en Balaídos. De esta manera, el técnico italiano contó con esos dos futbolistas para comenzar el choque del pasado 17 de enero ante el Real Oviedo, cuando el centrocampista de 27 años fue baja por acumulación de tarjetas amarillas. Además, la el encuentro no será nada sencillo, pese a que el equipo gallego lleva tres partidos sin conocer la victoria, ya que cayeron derrotados contra la Real Sociedad y empataron frente al Estrella Roja y Getafe, situándoles séptimos en la clasificación de LaLiga EA Sports, a siete puntos del equipo navarro.