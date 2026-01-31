Alessio Lisci no elude la polémica del Osasuna -Villarreal: "No me ha gustado el arbitraje"

El técnico italiano contradijo a Marcelino, para quien el empate fue justo. En su opinión, "si un equipo merecía ganar" fue el rojillo, dando pese a todo valor al punto obtenido dada la entidad del rival

Osasuna no pudo lograr su tercera victoria consecutiva tras las conseguidas ante el Oviedo en casa y contra el Rayo Vallecano a domicilio, la primera del curso lejos de El Sadar. El Villarreal se llevó un punto gracias a un penalti dudoso y una acción a balón parado. pero en términos generales, la sensación es que los rojillos fueron superiores, y así lo constató su entrenador, Alessio Lisci.

Para Marcelino, técnico del Villarreal, el empate fue "lo más justo". Pero el técnico italiano lo contradijo. “Si un equipo merecía ganar, era Osasuna. Es una lástima porque los estábamos controlando muy bien. Hemos hecho un partido no perfecto, porque cuando haces un partido perfecto ganas, pero sí un partido, dentro de lo que es el ser humano, casi perfecto”, señaló, lamentando especialmente la acción del 2-2 definitivo, obra de Gerard Moreno a la salida de un córner.

El debe de Osasuna, en el balón parado

"Debíamos dar un paso grande a balón parado a nivel defensivo porque llevábamos cuatro goles en tres partidos y no podemos pensar que cada vez vamos a remontar”, analizó el preparador del cuadro navarro, quien aseguró que deberán seguir “trabajando” ese aspecto.

“A pesar de haber encajado gol, no hemos merecido hacerlo en la segunda mitad. Hay muchas notas positivas y que no se nos olvide que estamos jugando contra un equipo de nivel alto. Tenemos que estar contento con el punto porque el rival es muy bueno. No ha perdido ni un punto contra equipos que no juegan Europa. Osasuna en ningún momento se ha sentido agobiado por el rival. La dinámica es buena", añadió para valorar, pese a todo, el punto obtenido ante un rival de la zona alta de la tabla.

La polémica: el penalti y el origen del 2-2

Además, Alessio Lisci se refirió al arbitraje de De Burgos Bengoetxea para mostrar su descontento con la decisión de pitar penalti en una acción de Javi Galán con Pépé. “El atacante ha sido muy listo dejando la pierna; para mí, si no lo pita, el VAR no entra, pero al pitarlo, el VAR no puede intervenir porque hay contacto”, señaló, apuntando además que el córner del 2‑2 fue sacado “desde fuera de la zona” pese al aviso al asistente.​

Sinceramente, no me ha gustado mucho su actuación, pero no creo que por sus errores no hayamos ganado el partido. Eso que quede muy claro”, añadió pese a todo, rebajando la tensión al afirmar que considera al vasco un “árbitro muy bueno”.

No espera otro fichaje

Por otro lado, el entrenador de Osasuna se refirió al cercado cierre del mercado de enero y, aunque no descartó por completo alguna sorpresa, sí dejó entrever que no espera un tercer refuerzo después de que hayan llegado a la plantilla Javi Galán y Raúl Moro, elogiando el debut del extremo. “A priori no vamos a hacer nada, pero hasta que el mercado esté abierto no te puede decir nada al 100%. Lo normal es que termine así”, sentenció.