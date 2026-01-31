Osasuna - Villarreal, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto navarro quiere confirmar ante su afición su buen momento, tras lograr su primera victoria del curso a domicilio, ante un 'submarino amarillo' que atraviesa por su peor racha de las últimas temporadas

¡Muy buenas tardes! El Sadar acoge a partir de las 16:15 horas un duelo entre dos equipos en dinámicas opuestas. De un lado, Osasuna quiere confirmar ante su afición su buen momento, tras lograr su primera victoria del curso a domicilio ante el Rayo Vallecano, mientras que el Villarreal atraviesa por su peor racha de las últimas temporadas después de sufrir cuatro derrotas consecutivas. ¡Arrancamos!

A la espera de conocer las alineaciones de Alessio Lisci y Marcelino García Toral, os dejamos toda la información previa al choque y los posibles onces de ambos equipos.

De este modo tan curioso anuncia el equipo amarillo el encuentro de esta tarde en El Sadar. Hay ganas de romper la racha en el feudo navarro, donde los rojillos aguardarán con el cuchillo entre los dientes.

¡Todo listo ya en el vestuario de Osasuna! En breve conoceremos el once, que debe resolver las dudas en torno a Aimar Oroz, pieza importante para Alessio Lisci que recibió un fuerte golpe en el último partido en Vallecas.

El Sadar acoge un duelo entre dos equipos que luchan por objetivos diferentes: la permanencia y la Champions. Aunque las dinámicas indican que Osasuna llega con la confianza reforzada tras su primera victoria a domicilio en Vallecas, mientras que el Villarreal lo hace en una de sus peores rachas, pues sus últimas cuatro derrotas consecutivas no se daban desde hace tres temporadas.

Así llega Osasuna

Tras la victoria ante el Rayo, que sirvió para romper de una vez por todas la mala racha lejos de casa, Osasuna tiene el objetivo de prolongar su buen momento ante su afición, en busca de su tercera victoria seguida. En tierras madrileñas, el equipo rojillo mostró carácter y pegada, viendo cómo Budimir prolongaba además su buen momento.

Para el técnico del cuadro navarro, Alessio Lisci, una de las claves será gestionar los momentos de dominio del rival y, sobre todo, controlar las transiciones. "Cuando pierdes el balón, siempre tienen a los dos delanteros y los dos extremos para correr. Ahí tenemos que ser muy inteligentes”, analizó. Por ello, considera que un partido roto de ida y vuelta no favorecería a Osasuna.

En cuanto a nombres propios, Aimar Oroz es duda de cara al onde debido al fuerte golpe que sufrió en Vallecas, mientras que Catena regresa tras cumplir ciclo de amonestaciones. También vuelve Becker y la única baja por tanto es la de Iker Benito. Además, se podría ver el debut de Raúl Moro, incorporación invernal con la que Osasuna espera dar un salto de calidad en ataque.

Así llega el Villarreal

Por su parte, el equipo de Marcelino García Toral llega a este partido tras acumular cuatro derrotas seguidas, tocado por su mal papel en la Champions y tras dos tropiezos en LaLiga frente al Real Betis y Real Madrid. Sin duda, una situación extraña, pues desde que el técnico asturiano regresó al banquillo amarillo, los castellonenses no habían perdido más de tres partidos consecutivos.

Las bajas del Villarreal

Ahora, el 'submarino' necesita fortalecer su imagen y mantener su ventaja en el campeonato liguero, donde es cuarto, si bien los de Marcelino llegan con muy poco descanso, algo que el técnico de Careñes se ha encargado de recordar tras jugar en Alemania el pasado miércoles. Además, a la lesión de Juan Foyth, que dice adiós a la temporada, se suma la ausencia de Ayoze Pérez, fuera de la lista por molestias musculares. Siguen además en periodo de recuperación los defensas Logan Costa y Willy Kambwala. Tampoco estará por lesión Alfon González, uno de los refuerzos invernales, pero sí se estrena en la convocatoria el lateral estadounidense Alex Freeman.