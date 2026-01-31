Iñigo Pérez no se asusta ante el Real Madrid: "No vamos a cambiar nuestra identidad"

El entrenador del Rayo Vallecano admite que están viviendo "semanas convulsas" a nivel extradeportivo, pero confía en romper la dinámica sin variar el estilo de su equipo, tampoco en el Santiago Bernabéu, donde sí admiten que deberán hacer "un partido excelso" para sacar algo positivo

Una victoria en las 11 últimas jornadas de LaLiga. Ese es el pobre balance de un Rayo Vallecano que tras tomar algo de aire con su triunfo ante el Mallorca (2-1), ha acumulado otras dos derrotas seguidas ante Celta de Vigo (3-0) y Osasuna (1-3), lo que le ha dejado con un solo punto de ventaja sobre los puestos de descenso. Sin duda, una situación preocupante que ha llevado a su entrenador, Iñigo Pérez, a asegurar que les "duele lo que está sucediendo". Además, este domingo les toca visitar al Real Madrid, contra el que deberán hacer "un partido excelso" si quieren sacar algo positivo. Una difícil tarea para la que el técnico navarro no va a cambiar la identidad de su equipo, porque si lo hiciera podría trasladar "dudas" a los jugadores.

"Están siendo semanas convulsas con situaciones extradeportivas y anomalías de césped o logística. El jugador se expresa de manera adecuada y todo tiene que quedar ahí. Esto no nos debe quitar energía para el aspecto futbolístico. Más allá del reclamo de ayuda no creo que les afecte en la concentración del partido contra el Madrid. Nos está doliendo lo que está sucediendo, pero con el tren en marcha no vamos a cambiar nuestra identidad. No me veo o no tengo la capacidad de cambiar esta identidad. Estos dos años han sido positivos y hay que ir hacia esos escenarios", afirmó el preparador franjirrojo.

Encaja mucho y marca poco

Aparte de la facilidad con la que están encajando goles, el Rayo tiene un problema en ataque. En los últimos once partidos ligueros el equipo solo ha marcado cinco tantos y por contra ha encajado dieciocho. "La mejora debe ser una obligación o que los jugadores sientan que su entrenador tiene esta predisposición. Los jugadores no entenderían cambiar el rumbo. Yo como jugador lo entendería como dudas en el míster", señaló el técnico navarro, convencido de que la mejoría debe pasar por seguir fieles a su estilo.

No se fía de la nueva 'crisis' del Real Madrid

Con respecto al Real Madrid, que viene de sucumbir en Champions frente al Benfica, Iñigo Pérez cree que ese varapalo les servirá de motivación para que querer resarcirse. "Creo que con los equipos tan poderosos el perder es peor para el equipo que les visita. Los jugadores del Real Madrid no son impasibles a la crítica pero tienen una gran capacidad mental y no les afectará. Sobre el banquillo creo que hay un pequeño matiz entre Xabi Alonso y Arbeloa pero me lo guardo para no dar pistas", manifestó.

"Es un Real Madrid con mucho potencial. Si mañana no hacemos un partido excelso será muy difícil. El año pasado lo rozamos y es una referencia. Poder ganar es el objetivo de mañana. Estos años hemos hecho partidos muy buenos yendo al limite de nuestro nivel, hayamos empatado o perdido", subrayó sobre las posibilidades del Rayo ante el conjunto blanco.

Así, uno de los motivos por los que Iñigo Pérez quiere tratar de revertir la mala dinámica cuanto antes es el de dar una alegría a la afición rayista. "Cuando hablo de virtudes del club esta la de la afición fiel que siempre está, vaya bien o vaya mal. Siento el respaldo y la comunicación del club. Muchas veces hablamos de nuestros debes. Yo me siento bien y es una suerte estar aquí", manifestó.

El homenaje aplazado a Pathé Ciss

Por otro lado, la pasada jornada, en el partido saldado con derrota frente a Osasuna, uno de los temas candentes fue la decisión del club de posponer el homenaje a Pathé Ciss tras ganar la Copa África con Senegal debido al luto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. "No he hablado con Pathé Ciss sobre su no homenaje. Prefiero quedarme esto para mí mismo y me lo quedaré para mí", apuntó.

Contento con el fichaje de Ilias Akhomach

A escasas horas del cierre del mercado de invierno, Iñigo Pérez también dio su opinión sobre el estado de la plantilla y el refuerzo de Ilias Akhomach, cedido por el Villarreal. "El fichaje de Ilias lo comenté el otro día. Un aplauso merecido para las personas que se dedican a ello. El otro día vimos de lo que es capaz. Es un jugador que en espacios reducidos se encuentra muy cómodo. Y más allá de dar mi opinión sobre el mercado siempre hay que estar atentos a cualquier disponibilidad. Yo no espero nada nuevo pero nunca puedes decir que no", concluyó.