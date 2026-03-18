De Frutos y sus opciones de ir citado con España al Mundial: "Todo dependerá de lo que haga en el Rayo"

El atacante franjirrojo tiene muchas papeletas para ver su nombre en la convocatoria mundialista tras el brillante curso que está firmando en Vallecas este año. Pero todavía prefiere centrarse en lo que queda de temporada

El Rayo Vallecano podría hacer este año historia en Europa y Jorge de Frutos podría ser uno de los grandes beneficiados. El atacante franjirrojo afirmó este miércoles en la rueda de prensa previa al duelo de vuelto de los octavos de final de la Conference League que ir o no al Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá será una consecuencia de lo que haga en su equipo.En la víspera del choque que disputará este jueves su equipo frente al Samsunspor, el delantero del conjunto madrileño analizó sus opciones de entrar en la convocatoria final de España para disputar la Copa del Mundo: "Ir o no (al Mundial) es una consecuencia de lo que haga en el Rayo. Jugar en Europa es un sueño como ir a la selección. Tengo que estar centrado en el club y en cada partido. Lo que tenga que venir vendrá sea buena o mala noticia".

Además, destacó que a nivel individual está disfrutando de su "mejor temporada" e indicó que los datos reflejan su buen estado de forma: "Lo que no reflejan es lo cómodo que me siento en el campo. Es culpa del entrenador (Íñigo Pérez). Me encuentro muy a gusto. Jugar dos competiciones es un sueño. Tenemos ganas de este partido y de seguir dando pasos adelante en esta competición", apuntó.

Íñigo Pérez pide concentración para hacer historia

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, afirmó este miércoles en rueda de prensa que su equipo debe "obviar el primer partido" de la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia que ganó 1-3 al Samsunspor para tener opciones de alcanzar la siguiente ronda.

El conjunto madrileño parte con una ventaja de dos tantos para alcanzar los cuartos de final de una competición europea más de dos décadas después de la única ocasión en la que lo consiguieron. Para el técnico del Rayo, será clave borrar la victoria en Turquía para impedir una remontada de su rival.

"Es muy importante obviar el primer partido de la eliminatoria aunque haya sido positivo. Hemos adherido todo lo bueno y corregido lo malo. Hay que afrontar un partido nuevo y va a ser un partido largo", explicó."Necesitamos exponernos y que salga todo a relucir. La dificultad de mañana es olvidar el partido de ida. Lo más adecuado es afrontarlo como si empezásemos 0-0. El Samsunspor intentará darle la vuelta al marcador. Debemos estar preparados para que no nos sorprenda. Me preocupa su capacidad ofensiva. Hay que afrontarlo con la misma humildad que en Turquía", añadió.

Ilias Akhomach, la gran duda

El Rayo Vallecano encara este jueves en Vallecas una de esas noches europeas que invitan a desafiar la memoria del club. Con el 1-3 que firmó ante el Samsunspor en la ida como valioso aval, el equipo de Íñigo Pérez afronta la vuelta de los octavos de final de la Liga Conferencia con la opción de alcanzar los cuartos y colocarse, más de veinte años después, a la altura de la mayor gesta continental de su historia.

Y la gran duda en la convocatoria y once franjirrojo será Ilias Akhomach, según ha confirmado el propio Íñigo Pérez: "El entrenamiento de hoy nos dará la última información. Ilias es el caso más llamativo. Sufrió una entrada fuerte. Todo el mundo está disponible, pero con la ilusión se suple cualquier merma física".