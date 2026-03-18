Getafe, Espanyol, Levante, Mallorca, Celta, Rayo, Real Sociedad y Alavés ya conocen sus respectivas sanciones

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha hecho públicos los castigos de Abqar y Charles Pickel, entre otros

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho ya públicas las sanciones como cada miércoles correspondientes a la última jornada liguera disputada. Y tras su pertinente reunión semanal, ha dictaminado castigar con dos partidos de suspensión al jugador del Getafe Abdelkabir Abqar, expulsado la última jornada por "pellizcar la zona genital" al delantero Alexander Sorloth, según el acta arbitral, y con uno a Charles Pickel, del Espanyol, que también vio tarjeta roja.

Ambos han sido los dos casos más peculiares que han tenido que juzgar, ya que el resto de castigados de la semana han sido de manera ordinaria. Disciplina castigó con dos encuentros el gesto del jugador azulino por conducta contraria al buen orden deportivo y con uno el de Pickel por producirse de manera violenta durante el juego frente al Mallorca.

También ha sancionado con dos partidos de suspensión a Daniel Marcos, fisioterapeuta del Espanyol, expulsado por salir del área técnica y protestar una decisión arbitral.

Se perderán la próxima de LaLiga EA Sports Nobel Mendy (Rayo Vallecano), por doble amonestación y consiguiente expulsión, y Beñat Turrientes (Real Sociedad), Youssef Enriquez (Alavés), Ilaix Moriba (Celta de Vigo) Johan Mojica Palacio (Mallorca) y Matías Moreno (Levante), por acumulación de amonestaciones.

Por último, esta jornada, otro que no podrá jugar será el jugador del Mallorca, Jan Virgili, quien deberá cumplir el último de los dos partidos que le cayeron por producirse de manera violenta al margen del juego la semana pasada ante Osasuna en El Sadar.

Regresos en LaLiga EA Sports tras cumplir sanción

Por contra, este próximo fin de semana podrán volver a jugar Jon Ander Olasagasti, del Levante, y Raúl García, de Osasuna, tras cumplir con sus respectivos castigos por ver la roja directa en la jornada anterior.

Del mismo, aparecerán en el capítulo de altas de sus respectivos clubes: Jon Pacheco y Ander Guevara (Alavés), Alejandro Rego (Athletic Club), Adrián De La Fuente (Levante), Vitor Reis (Girona) y Rubén García (Osasuna). Todos ellos cumplieron sus con sus sanciones en la jornada 28.

Las sanciones en LaLiga Hypermotion

Tras la jornada 30 de LaLiga Hypermotion cumplirán un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones Daniel Barcia (Deportivo de La Coruña), Keinti Bare (Zaragoza), Juan Larios (Zaragoza), Gorka Carrera (Real Sociedad), Sergio Ruiz (Granada), Jorge Pascual (Granada) y José Manuel Arnaiz (Granada).

Jon Balda (Real Sociedad B) también fue sancionado con un encuentro de suspensión, por doble amonestación y consiguiente expulsión, y Jeremy Mellot (Castellón), por expulsión directa.

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, cumplirá un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.