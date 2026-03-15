Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Málaga y la derrota del Córdoba en la jornada 30 de Segunda división

La jornada 30 de LaLiga Hypermotion dejó victorias clave, empates inesperados y movimientos importantes tanto en la lucha por el playoff como en la pelea por la permanencia

La jornada 30 de LaLiga Hypermotion volvió a demostrar la enorme igualdad que caracteriza a la Segunda División española. Varios equipos aprovecharon la fecha para acercarse a los puestos de playoff de ascenso, mientras que otros continúan sufriendo en la pelea por evitar el descenso. Entre los encuentros más destacados estuvieron la victoria de la Real Sociedad B en Córdoba, el empate del Granada en casa, el punto del Burgos en Ipurua y la espectacular remontada del Sporting de Gijón.

La Real Sociedad B golpea al Córdoba y confirma su gran momento

Uno de los resultados más llamativos se produjo en El Arcángel, donde la Real Sociedad B se impuso 0-2 al Córdoba CF gracias a una primera parte muy efectiva. El filial vasco aprovechó los errores defensivos del conjunto andaluz para encarrilar el partido antes del descanso.

El primer gol llegó en el minuto 10, cuando Ochieng se aprovechó de un desajuste en la zaga local para definir dentro del área. Poco después, Dani Díaz amplió la ventaja desde el punto de penalti tras una acción revisada por el VAR.

En la segunda mitad, el Córdoba intentó reaccionar y generó varias ocasiones claras, pero se encontró con una defensa muy ordenada y con intervenciones decisivas del portero rival. Incluso jugando con un hombre más en los minutos finales, los andaluces no lograron recortar distancias y sumaron su quinta derrota consecutiva.

El Granada vuelve a dejar escapar puntos en casa

Otro de los equipos que no pudo aprovechar la jornada fue el Granada CF, que empató 1-1 ante el Andorra en el estadio de Los Cármenes. El conjunto dirigido por Pacheta apostó por un sistema con tres centrales y carrileros, pero el planteamiento no funcionó durante la primera mitad.

El Andorra dominó gran parte del primer tiempo y generó varias oportunidades que obligaron al portero Luca Zidane a intervenir con acierto. A pesar de ello, el Granada se adelantó gracias a un gol de Arnaiz tras una jugada a balón parado.

La ventaja duró poco, ya que Imanol empató con un potente disparo desde fuera del área. En la segunda mitad, los locales intentaron llevar la iniciativa, pero les faltó claridad en los metros finales y el marcador no volvió a moverse.

Empate sin goles entre Eibar y Burgos en Ipurua

En Ipurua, el Eibar y el Burgos firmaron un 0-0 en un partido muy equilibrado. Ambos equipos llegaron al encuentro en buen momento, lo que se reflejó en un duelo marcado por el respeto táctico y la solidez defensiva.

Las ocasiones fueron escasas durante la primera mitad, aunque el conjunto armero tuvo más posesión de balón. Tras el descanso, el Burgos dio un paso adelante y generó varias oportunidades claras, pero no logró superar al guardameta local.

En los minutos finales, el Eibar buscó el gol con insistencia, aunque el equipo visitante resistió con orden y se llevó un punto valioso de uno de los estadios más complicados de la categoría.

El Sporting firma una remontada clave para seguir soñando

El partido más espectacular de la jornada lo protagonizó el Sporting de Gijón, que logró una importante remontada para mantenerse en la lucha por el playoff de ascenso.

El conjunto asturiano reaccionó tras empezar por detrás en el marcador y terminó imponiéndose con autoridad gracias al protagonismo de Juan Otero, autor de dos goles. También marcaron Pablo García y Andrés Ferrari, completando una actuación muy sólida del equipo.

Gracias a este triunfo, el Sporting se sitúa a solo tres puntos de los puestos de promoción, manteniendo vivas sus opciones de luchar por el ascenso en el tramo final de la temporada. Mientras tanto, la competición sigue mostrando una enorme igualdad, con numerosos equipos todavía implicados en la pelea por subir o evitar el descenso.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 30