Alarma total: grave lesión de Luca Zidane a las puertas del Mundial

Luca Zidane sufre una grave lesión en la cara con el Granada que pone en duda su presencia con Argelia en el Mundial

La tarde del Granada en el encuentro frente al Almería terminó con una imagen preocupante para Luca Zidane, que estaba firmando una actuación destacada hasta que un choque fortuito en los minutos finales lo obligó a abandonar el terreno de juego. El guardameta tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital, generando una fuerte alarma en el estadio.

Diagnóstico médico: lesión grave y múltiples afectaciones

Tras las primeras pruebas, se confirmó una conmoción cerebral, pero los estudios posteriores revelaron un escenario más delicado. El parte médico del club detalla una fractura de mandíbula y mentón, lo que convierte la lesión en un problema de recuperación prolongada y compleja.

El comunicado oficial subraya que el jugador se encuentra bajo observación y que su evolución será clave para determinar los siguientes pasos del tratamiento.

Alerta internacional de cara al Mundial

El contratiempo no afecta únicamente al Granada, sino también a la selección de Argelia, que ve comprometida la presencia de su portero titular indiscutible. La lesión llega en un momento especialmente sensible, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cada vez más cerca.

El debut ante la Selección de Argentina se presenta ahora como una incógnita total, dependiendo por completo de la evolución médica y del tratamiento elegido.

Decisión clave: cirugía o tratamiento conservador

El futuro inmediato del guardameta dependerá de la decisión conjunta entre el jugador y los servicios médicos. Se valoran dos opciones: una intervención quirúrgica, que implicaría una recuperación más segura pero más larga, o un tratamiento conservador con menor impacto inicial pero mayor riesgo deportivo.

Ambas alternativas condicionan directamente su presencia en el Mundial, donde aspiraba a ser uno de los referentes de Argelia.

Baja sensible para el Granada de Pacheta

En el plano del club, la ausencia de Zidane supone un golpe importante para el técnico José Rojo Martín 'Pacheta', que lo consideraba una pieza clave del sistema. El portero había recuperado su mejor nivel tras un tramo irregular y se había consolidado como titular fijo.

Sus estadísticas reflejan su importancia: 27 partidos jugados, 33 goles encajados y 9 porterías a cero, cifras que evidencian su peso en el equipo.

Relevo en la portería y nuevas oportunidades

Ante su ausencia, el cuerpo técnico maneja alternativas como Anthony Mandréa, principal opción para ocupar la titularidad, y Melvin Mastil, que aparece como alternativa con menor experiencia.

El cambio obliga al equipo a reorganizar su estructura defensiva en un momento clave de la temporada.

Un futuro condicionado por la recuperación

El Granada no ha fijado plazos concretos de regreso, dejando claro que todo dependerá de la evolución clínica del jugador. En el peor de los casos, Zidane podría perderse el final de temporada e incluso llegar muy justo al Mundial.

La situación abre un escenario de incertidumbre deportiva, médica e internacional, en el que tanto el club como la selección siguen pendientes de la evolución de uno de sus jugadores más importantes.