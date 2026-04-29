Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, sancionado con 13 partidos por el puñetazo a Jorge Pulido

El Comité de Disciplina de la RFEF ha dado a conocer el castigo al meta del equipo de David Navarro por la agresión al capitán del Huesca, por lo que no podrá participar en los encuentros que restan de LaLiga Hypermotion

Esteban Andrada ya conoce la sanción por la agresión que cometió el domingo pasado en el encuentro contra el Huesca, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. El portero del Real Zaragoza ha sido castigado con un total de 13 partidos, tal y como ha informado el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

De esta manera, la sanción se divide en 12 encuentros, por la agresión sobre el capitán del Huesca, Jorge Pulido, y otro añadido por la doble amonestación que Dámaso Arcediano Monescillo, colegiado del partido en El Alcoraz, le mostró a Esteban Andrada una vez acabado el choque.

El acta de Dámaso Arcediano evidencia el númeto de encuentros sancionado a Esteban Andrada

Por su parte, Dámaso Arcediano apuntó que Esteban Andrada "se dirigió de forma violenta y agresiva", en referencia a Jorge Pulido, capitán del Huesca. Tras ello, el colegiado del partido ha explicado que el portero del Real Zaragoza fue "corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Esto responde a lo que apunta el 103 del Comité de Disciplina, sobre el acta arbitral explicando el puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido:

Agresiones 1: agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquel, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos.Agresión 2: se sancionará con suspensión de 6 a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del/de la/a, siempre que no constituya falta más grave.

Esteban Andrada, unas disculpas que no le han evitado una dura sanción

Justo después del encuentro en El Alcorzaz, Esteban Andrada pidió discuplas públicamente a través de los canales oficiales del Real Zaragoza. El portero afirmó que estaba "muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy".

No obstante, Esteban Andrada, que está cedido hasta final de temporada por el Rayados de Monterrey, se perderá lo que resta de temporada con el Real Zaragoza, como es lógico. El conjunto de David Navarro afronta las últimas cinco jornadas de LaLiga Hypermotion con el objetivo de lograr la salvación. Por el momento, son penúltimos en la clasificación, a tres puntos del Cádiz, que marca la permanencia en estos momentos en Segunda División.

Las cinco 'finales' que se perderá Esteban Andrada con el Real Zaragoza

De esta manera, Esteban Andrada no vestirá más la camiseta del Real Zaragoza, al menos en lo que queda de temporada. Los de David Navarro se verán las caras este viernes con el Granada. Tras ello, visitarán al Real Valladolid, fijado para el nueve de mayo a las 18:30. El siguiente encuentro en casa será ante el Real Sporting, situado actualmente en la undécima plaza de LaLiga Hypermotion.

Los dos últimos partidos del Real Zaragoza serán la visita a Las Palmas, el penúltimo mes de mayo y recibirán al Málaga, que se ha quedado fuera de los playoff de ascenso tras la derrota frente al Castellón de la última jornada. Por ello, los de David Navarro asumirán el final de campaña en LaLiga Hypermotion con la baja de un Esteban Andrada que ha disputado hasta 27 choques en el campeonato doméstico esta temporada.

El Huesca también recibe sanción por lo ocurrido contra el Real Zaragoza

Además, Dani Jiménez, portero del Huesca, que vio la tarjeta roja tras la tangana sucedida tras el encuentro ante el Real Zaragoza, ha sido suspendido con cuatro partidos, también por otro puñetazo. Por su parte, el meta se perderá la visita al Racing de Santander de este domingo, el choque ante la Real Sociedad B en El Alcoraz, el duelo en Butarque frente el Leganés y, de nuevo, en casa ante el Castellón.

Por ello, José Luis Oltra, al igual que David Navarro en el Real Zaragoza, tendrán que alinear a sus porteros suplentes para las últimas y decisivas jornadas de LaLiga Hypermotion. El Huesca, además está a tan solo dos puntos de la salvación a falta de cinco partidos para el final de la temporada.