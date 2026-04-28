Imanol Idiakez no cambia la dinámica y el Cádiz suma su octava derrota consecutiva en casa

El Cádiz agrava su crisis tras caer ante la UD Las Palmas y quedarse al borde del descenso en LaLiga Hypermotion

El Cádiz suma otra derrota y se asoma al descensoImago

La crisis del Cádiz continúa agravándose jornada tras jornada. Ni siquiera el reciente cambio en el banquillo ha servido para revertir una dinámica alarmante. El conjunto amarillo volvió a caer, esta vez ante la UD Las Palmas (1-2), firmando su séptima derrota consecutiva y prolongando una racha que le acerca peligrosamente al descenso.

Con solo una victoria en toda la segunda vuelta y 14 derrotas en 16 encuentros, el Cádiz vive una situación límite, quedando a tan solo dos puntos de la zona roja.

Un debut sin reacción para Idiakez

El estreno de Imanol Idiakez no trajo el efecto esperado. Aunque el equipo comenzó con intensidad y logró adelantarse en el marcador, la falta de consistencia volvió a condenarlo.

El gol tempranero de Joaquín, apenas en el minuto 4, hacía presagiar un cambio de rumbo. Sin embargo, esa ventaja se diluyó rápidamente ante un rival que supo aprovechar los errores defensivos. El técnico donostiarra, muy activo desde la banda, evidenció su preocupación ante las constantes lagunas del equipo.

Kirian castiga los errores cadistas

El gran protagonista del encuentro fue Kirian, autor de un doblete que volteó el partido. Su primer tanto llegó con un potente disparo lejano que sorprendió a la defensa local, mientras que el segundo, ya en la segunda mitad, terminó por sentenciar el choque.

La fragilidad defensiva del Cádiz volvió a quedar expuesta, especialmente en transiciones rápidas y acciones a balón largo. Además, la expulsión de Kovacevic en los minutos finales reflejó el nerviosismo y la desesperación de un equipo sin rumbo claro.

El Nuevo Mirandilla, un fortín derrumbado

Lo más preocupante para el Cádiz es su rendimiento como local. El equipo acumula ya ocho derrotas consecutivas en casa, un dato demoledor que explica en gran parte su situación actual. El estadio, que en otras temporadas fue un bastión, se ha convertido en escenario de continuas decepciones.

La falta de contundencia en ambas áreas y la incapacidad para sostener ventajas han sido una constante en esta mala racha.

Una clasificación que aprieta por abajo

Con 38 puntos, el Cádiz mira más al descenso que a cualquier otro objetivo. Equipos como el Huesca, el Real Zaragoza o el Mirandés aprietan desde abajo, aumentando la presión en cada jornada.

La derrota no solo complica la situación clasificatoria, sino que también da vida a sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Finales por delante para evitar el desastre

Con cinco jornadas aún por disputarse, el margen de error es mínimo. El próximo compromiso ante la Cultural y Deportiva Leonesa se presenta como una auténtica final anticipada.