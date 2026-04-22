El Cádiz hace oficial la llegada del sustituto de Sergio González: Imanol Idiakez

El entrenador donostiarra, con pasado en equipos como el Real Zaragoza o Deportivo de la Coruña, coge las riendas del club gaditano hasta final de temporada, con el objetivo de lograr la salvación en LaLiga Hypermotion

El Cádiz se ha movido en el día de hoy cambiando drásticamente su situación en el banquillo. Sergio González, que llegó el pasado nueve de marzo, ha sido destituido un mes y medio después tras mala situación y crisis de resultados en LaLiga Hypermotion. Por ello, la entidad ha buscado en el mercado de fichajes un sustituto para la recta final de temporada.

En este sentido, el Cádiz ha hecho oficial la llegada de Imanol Idiakez. El entrenador tolosarra asume el cargo para los seis partidos que tiene por delante el conjunto gaditano en LaLiga Hypermotion, con todo por decidir en una clasificación que tiene varios frentes abiertos.

El comunicado oficial del Cádiz anunciando a su nuevo entrenador

De esta manera, el club ha anunciado la decisión tomada en el banquillo: "El Cádiz Club de Fútbol e Imanol Idiakez han alcanzado un acuerdo para su incorporación como entrenador de la primera plantilla hasta final de temporada". Cabe recordar que el equipo tiene por delante seis partidos por delante de LaLiga Hypermotion.

Además, el Cádiz, que tenía a Joaquín Caparrós como una de sus opciones, apunta que "con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador, ha militado en los banquillos de Real Zaragoza, Villarreal, Leganés y Deportivo de La Coruña, entre otros. En la presente temporada ha dirigido al AEK Larnaca de Chipre. El técnico donostiarra ya se encuentra en la ciudad deportiva y dirigirá la sesión de trabajo de esta tarde".

Imanol Idiakez afronta seis 'finales' con el Cádiz en LaLiga Hypermotion

Imanol Idiakez pondrá el foco en el encuentro ante Las Palmas en el JP Financial Estadio, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. Tras ello, el equipo gaditano visitará a la Cultural Leonesa, que se encuentra último clasificado con 32 puntos, a seis de la salvación. Otro de los partidos en casa para el conjunto andaluz será contra el Deportivo de La Coruña, que continúa con el sueño de lograr el ascenso a Primera División.

Por otro lado, el Cádiz, que hizo oficial la destitución de Sergio González, tendrá por delante la difícil visita al Castellón, que está en puestos de play-off de ascenso, junto con otros como el Almería, Málaga o Burgos. Tras ello, el equipo de Imanol Idiakez recibirá al Leganés, en el último partido de la temporada ante su afición. El último rival de esta campaña para el conjunto gaditano será el actual líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander, que tiene actualmente 68 puntos.

La situación alarmante del Cádiz que debe revertir Imanol Idiakez

El Cádiz atraviesa una importante crisis de resultados que le ha hecho ir bajando de posición jornada tras jornada en la clasificación de LaLiga Hypermotion. En lo que llevamos de 2026, el equipo gaditano tan solo ha logrado dos victorias, ante el Sporting de Gijón y Mirandés. Por ello, ha consechado un total de 13 derrotas y dos empates, lo que les deja actualmente en el decimo octavo puesto de la tabla.

Además, entre esos encuentros, el Cádiz ha recibido hasta tres tarjetas rojas: a Ocampo, Jorge Moreno y Mario Climent, lo que ha hecho cambiar los planes de un Sergio González que ya se ha despedido de la afición: "Veníamos con mucha ilusión, mucha ilusión de poder volver a vivir días inolvidables como los que vimos en la primera etapa, con victorias épicas".

La despedida de Sergio González del Cádiz

El ya extécnico del Cádiz ha explicado que le da "mucha pena volver a abandonar esta casa, la he considerado mi casa. Me da mucha pena no estar más tiempo con vosotros, no disfrutar más veces de vosotros. Es verdad que veníamos, lo hemos dado todo, nos hemos vaciado, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Por trabajo no ha sido, pero muchas veces esto no son matemáticas".

Además, Sergio González ha afirmado que "desde casa voy a estar animando a que se cumpla el objetivo. Es verdad que ha sido una travesía, un camino esta vez demasiado corto, se nos ha quedado escaso donde realmente nos ha faltado meterle más ingredientes a la pócima, pero bueno, así ha sido el destino, así es el fútbol, así ha pasado, a pesar de que, no queríamos que pasara nunca, no queríamos que esto sucediera".