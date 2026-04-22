Sergio González, a un paso de ser destituido tras una racha insostenible

El Cádiz prepara la salida de Sergio González, pendiente solo de confirmación oficial tras la mala racha del equipo

El Cádiz ha tomado una decisión contundente ante su delicada situación deportiva: prescindir de Sergio González como entrenador del primer equipo. La medida llega en un momento crítico, con el conjunto andaluz situado al borde del descenso en LaLiga Hypermotion y con escaso margen de reacción en la recta final del campeonato.

La directiva considera que el equipo necesitaba un cambio inmediato para intentar revertir una dinámica que se ha vuelto insostenible. La continuidad del técnico ya estaba seriamente cuestionada tras los últimos resultados.

Una segunda etapa sin impacto positivo

El paso de Sergio González por el banquillo amarillo en esta segunda etapa ha sido breve y poco fructífero. Su regreso no logró cambiar el rumbo del equipo, que ha encadenado resultados muy negativos en las últimas semanas.

En apenas siete encuentros dirigidos, el balance ha sido alarmante: una sola victoria y seis derrotas consecutivas, números que reflejan la falta de reacción del grupo. Además, el equipo ha mostrado serias carencias tanto en defensa como en ataque, con una fragilidad preocupante y poca capacidad para generar peligro.

Un equipo sin rumbo en el momento decisivo

La situación deportiva del Cádiz se ha complicado peligrosamente. Los malos resultados han acercado al club a los puestos de descenso, generando una sensación de urgencia y presión máxima dentro de la plantilla.

El equipo ha encajado numerosos goles y ha ofrecido una imagen de debilidad estructural, lo que ha terminado por convencer a la directiva de que el proyecto necesitaba un giro radical. La cercanía del final de temporada ha acelerado una decisión que parecía inevitable.

Un calendario que no da tregua

El Cádiz afronta un tramo final de temporada marcado por la necesidad urgente de sumar puntos. Cada partido será determinante para evitar el descenso a categorías inferiores, y el nuevo entrenador deberá actuar con rapidez para cambiar la dinámica.

La posible llegada de un nuevo cuerpo técnico coincide con ajustes en la planificación del equipo, lo que evidencia que el club ya trabaja en una reestructuración total para afrontar este momento límite.

Salvar la categoría, único objetivo

El reto ahora es claro: lograr la permanencia a cualquier precio. El margen de error es mínimo y la presión es máxima para una plantilla que necesita recuperar confianza y competitividad.

El Cádiz se juega mucho más que una temporada. En pocas semanas se decidirá si el equipo logra mantenerse en la categoría o si, por el contrario, culmina una campaña marcada por la inestabilidad y los malos resultados.