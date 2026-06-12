Fichajes con morbo en la cantera del Betis: le 'roba' al Cádiz dos talentos formados en el Sevilla

El delantero Alejandro Oviedo, de 16 años, confirma su llegada al club verdiblanco después de que en su día causara enfado su marcha al FC Barcelona. Por su parte, Nacho Álvarez, hermano del levantinista Carlos Álvarez, también habría aceptado la oferta heliopolitana

El Real Betis no tiene prisas en el mercado. El primer objetivo es cuadrar las cuentas antes del 30 de junio con algo más de 20 millones de euros en ventas, para a partir de ahí conocer el margen con el que contará Manu Fajardo para fichar. Pero de momento, los clubes interesados en Nelson Deossa y Sergi Altimira no llegan a las cantidades exigidas en La Cartuja. Por ello, toca esperar mientras se tantean diferentes opciones para reforzar la delantera, el lateral izquierdo o el centro del campo.

Pero la actividad no se detiene en la entidad heliopolitana. Tampoco en su cantera, donde se ha confirmado el fichaje de Alejandro Oviedo, conocido como Ovi, delantero de 16 años que llega procedente de la cantera del Cádiz. Ha sido él mismo quien ha compartido una imagen suya posando con la camiseta en verdiblanca en las instalaciones de su nuevo club, al que llega después de haber anotado 9 goles en 23 partidos la pasada campaña en División de Honor Cadete, uno de ellos desde el punto de penalti, aunque también jugó otros tres choques con el primer equipo juvenil.

La fuga de Ovi dolió en el Sevilla FC

Nacido en Sanlúcar de Barrameda, el punta era una de las grandes promesas del conjunto cadista. Pero se da la circunstancia de que anteriormente también militó en el Sevilla FC en categoría benjamín y alevín, siendo uno de sus jugadores más destacados. Por eso, no sentó nada bien en el club de Nervión su marcha en 2021 al FC Barcelona. No gustó el modo de proceder de la entidad catalana ni el de la familia del jugador, que se trasladó junto a sus padres a la ciudad condal, pero nada pudieron hacer para evitar su fuga, permaneciendo otras tres campañas en La Masía, las dos últimas ya como infantil.

Como azulgrana presentó muy buenos números en ducha categoría, anotando 29 goles en dos temporadas. Incluso en su primer año participó y tuvo un papel protagonista en el torneo LaLiga Promises, que ya había jugado el curso anterior como sevillista, siendo uno de los máximos realizadores del torneo con cuatro tantos y eliminado precisamente al Real Betis en semifinales con dos geniales asistencias. Pero en 2024 regresó a su tierra para enrolarse en el Cádiz.

"Muy feliz e ilusionado" con el proyecto del Real Betis

Ahora, Ovi regresa a la capital hispalense pero para vestirá de verdiblanco y ha mostrado su felicidad por ello, agradeciendo la confianza depositada por un club que sigue trabajando para detectar talentos precoces en otras canteras y ofrecerles argumentos para atraerlos. "Muchas gracias Real Betis por confiar en mí y darme esta gran oportunidad. Muy feliz e ilusionado con este proyecto. Con ilusión, trabajo y muchas ganas de darlo todo", señaló.

El Sevilla FC intentara repatriar a Nacho Álvarez

El fichaje, sin duda, tiene su morbo por su pasado sevillista, como sucede también con el de Nacho Álvarez, hermano a su vez del ex nervionense Carlos Álvarez. Como el actual jugador del Levante, el extremo diestro de 16 años también estuvo varios años en los escalafones inferiores del eterno rival bético. Es más, según el periodista JM Merino, el Sevilla FC estaba intentando firmarlo de nuevo después de su buena temporada con el Cádiz en División de Honor Cadete (5 goles en 24 encuentros, 19 de ellos como titular). Pero el Real Betis se habría adelantado, a falta de confirmarse oficialmente.

Otros dos fichajes procedentes del Granada

Tanto Alejandro Oviedo como Nacho Álvarez tenían sendas ofertas de renovación sobre la mesa por parte del club amarillo. Pero ambos han decidido rechazarlas y volver a unir sus caminos como verdiblancos, apuntándose que a priori Ovi formará parte del Juvenil B. Dicho equipo ha sido también reforzado con Sandro Ortega, procedente del Granada, de donde también arriba Chus Abad, que en su caso formará parte directamente del Juvenil A. Todos ellos son nacidos en 2010.